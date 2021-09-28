Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира

Американский бизнесмен, генеральный директор компании Tesla Илон Маск занял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира, обогнав основателя сервиса Amazon Джеффа Безоса, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные издания Forbes Real Time.

27 сентября состояние Маска оценивалось в 203,4 млрд долларов, а за последние сутки выросло еще на 3,8 млрд.

Таким образом предприниматель стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило 200 млрд долларов.

Первым эту отметку преодолел Безос, а вторым — президент группы Louis Vuitton Бернар Арно.