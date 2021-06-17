Ильнур Закарин занял 4-е место в индивидуальной гонке на чемпионате России по велоспорту

Татарстанский велогонщик Ильнур Закарин занял 4-е место по итогам индивидуальной шоссейной гонки на время у мужчин на чемпионате России по велоспорту. Дистанцию в 40 километров 31-летний спортсмен преодолел за 58 минут 59 секунд. Средняя скорость составила 46,78 км/час.

Чемпионом России на этой дистанции стал Александр Власов (Ленинградская область) – 57 минут 48 секунд. Средняя скорость прохождения дистанции – 47,74 км/час.

Второе место у представителя Новосибирской области Артема Овечкина (58:36). Бронзовым призером стал Владислав Дуюнов из Удмуртской Республики (58:41), который опередил Закарина на 18 секунд.

В женской гонке на 25 км победительницей стала Тамара Дронова из Москвы. 18 июня на чемпионате состоится старт в смешанной эстафете (по 25 км), а 20 июня пройдут женская (126 км) и мужская групповые (189 км) гонки.