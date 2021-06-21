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Ру Тат
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21 июня 2021  19:36
Тимур Касимов

Ильнур Закарин стал серебряным призером чемпионата России по велоспорту в групповой гонке

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Уроженец Набережных Челнов Ильнур Закарин занял второе место на прошедшем в Пензе чемпионате России по велоспорту на шоссе.

31-летний велогонщик завоевал «серебро» в групповой гонке на 189 км. Закарин проехал дистанцию за 4 часа 47 минут и 3 секунды, отстав от победителя – Артема Ныча из Самарской области – на две секунды.

Третье место занял Иван Ровный из Санкт-Петербурга, в протоколе которого значится такой же результат, как и у Закарина, но татарстанец пересек финишную черту на мгновенье раньше соперника. Стоит отметить, что все три велогонщика – представители российской команды «ГазпромРусВело».

Напомним, что Ильнур Закарин выступит на Олимпиаде в Токио. 24 июля он примет участие в групповой велогонке.

#велоспорт #ильнур закарин
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