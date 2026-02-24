Ильнур Закарин: «На Тур де Франс жена по рации сказала: родной, ты сможешь. И я выиграл»

Председатель Федерации велоспорта Татарстана, известный велогонщик Ильнур Закарин рассказал об уровне этого вида спорта в России, единственной Академии велоспорта в Казани, которая работает по европейской системе, о своем олимпийском и спортивном прошлом, о бизнесе и многом другом в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту».





Ильнур Закарин: «У нас в России очень сильная лыжная школа, и когда до старта в конечном итоге допустили всего двоих спортсменов – это безобразие»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Допустили всего 13 человек из России. Конечно, был разочарован. На мой взгляд, это неправильно»

– Ильнур, вы наблюдали за зимней Олимпиадой и за какими видами спорта следили?

– В первую очередь за теми, где допустили российских спортсменов. Мне нравятся лыжные гонки, болел за наших лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Также следил за результатами шорт-трека. Несмотря на то что наших не допустили, наблюдал за хоккейным турниром. А то, что на эти Игры по политическим причинам допустили всего 13 человек из России, – конечно, был разочарован. На мой взгляд, это неправильно. Обидно за профессиональных спортсменов, которые огромное количество времени тратят на подготовку к соревнованиям и в конечном итоге их не допускают до таких значимых турниров. К примеру, у нас в России очень сильная лыжная школа, и когда до старта в конечном итоге допустили всего двоих спортсменов – это безобразие.

«В этих соревнованиях принимали участие лучшие спортсмены России, и после гонки они отметили, что это был один из лучших чемпионатов России» Фото: © Эрик Добролюбов / «Татар-информ»

«Многие спортсмены отметили, что чемпионат России по велогонкам в Казани был один из лучших»

– В прошлом году летом в Казани прошел первый чемпионат России по велогонкам. Каково было ваше участие?

– Я вступил в должность председателя Федерации РТ по велоспорту весной прошлого года. Татарстан на тот момент уже был назначен регионом, принимающим эти соревнования, так что здесь обошлось без моего участия. Единственное, что нам удалось организовать совместно, – это перевести гонку из Иннополиса, где она должна была проходить изначально, в центр Казани. Мы смогли договориться с администрацией города о перекрытии улиц, благодаря чему наша дистанция пролегала через самые живописные красоты столицы Татарстана. Такой организацией не каждый город может похвастаться, поэтому надо отдать должное нашему руководству города и республики.

Обычно старты, наоборот, стараются увести подальше от города, ребята гоняют за территориями заводов и промзон. В этих соревнованиях принимали участие лучшие спортсмены России, и после гонки они отметили, что это был один из лучших чемпионатов России. Мы сделали это по-человечески красиво, и всем понравилось. Кроме того, это был, наверное, первый и единственный раз, когда всю велогонку транслировали в прямом эфире «Матч ТВ». Многие любители велоспорта отметили, что было здорово наблюдать за гонкой онлайн, а не обновлять результаты в сети.

– Кто разрабатывал маршрут и как он проходил?

– Старт был на парковке между цирком и Центральным стадионом, затем дорога следовала по Кремлевской набережной через Ленинскую дамбу и мимо мечети «Кул Шариф», а оттуда на Подлужную. Очень красивый маршрут был. Изначально было четыре альтернативных дистанции, но от двух из них сразу пришлось отказаться, так как площадка Центра семьи «Казан» была задействована под VK Fest 2025. Маршрут разрабатывали мы сами и перед согласованием прошли пешком, чтобы лично убедиться в сложности трассы. К примеру, подъем в гору на Подлужной действительно очень крутой и высокий, и если 16-17 раз по нему проехать, правда устаешь.

– Планируются ли в этом году в Татарстане соревнования по велогонкам подобного масштаба на взрослом уровне?

– У нас ежегодно проходит чемпионат России по BMX. В настоящий момент обсуждается проведение чемпионата России и по другим олимпийским видам спорта: велотрек, шоссейные гонки, маунтинбайк. Планируем провести чемпионат России, в том числе и по неолимпийским видам (командная, парная, многодневная гонка), в Иннополисе. Также в планах был чемпионат СНГ. Ранее он не проводился в Татарстане, но в последний момент сама гонка отменилась. Не знаю почему, возможно, какие-то требования не прошли. Хотя его даже нет в календаре плана Федерации России по велогонкам.

«Мы хотели образовать академию именно в Татарстане. На сегодняшний день аналогов нашей академии нет» Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Академия Ильнура Закарина

«Аналогов казанской Академии велоспорта в России нет»

– В прошлом году в Казани открылась Академия велоспорта при училище олимпийского резерва. Известно, что это была изначально ваша идея. Расскажите, как удалось реализовать данный проект.

– Я глубоко погружен в структуру велоспорта в России и понимал, что на уровне детских школ она очень плохо функционирует. Идея пришла в 2024 году. На тот момент я жил на Кипре и имел там свой бизнес, который был, в частности, связан и с моим прошлым профессиональным родом деятельности.

Мы приехали в Россию с семьей в родной город моей супруги Воткинск. Я узнал, что там проходят соревнования по велоспорту. Из любопытства решил посетить гонку и обнаружил, что на старте стоят все те же люди, с кем я когда-то соревновался. Я понял, что в этом виде спорта почти нет вливания свежей крови и нет развития. Это и послужило толчком к идее создания Академии велоспорта в России.

– Сколько времени потребовалось на организацию академии?

– В течение года мы прорабатывали все нюансы, где должна базироваться академия, занимались согласованием ставок и прочим, то есть занимались бюрократией. И вот спустя год – 1 сентября 2025 года наша школа открыла свои двери на Горьковском шоссе в Казани при училище олимпийского резерва.

– Почему решили основать Академию велоспорта именно в Казани?

– Мы хотели образовать академию именно в Татарстане. Изначально наиболее благоприятным вариантом считали Альметьевск, так как там имеются соответствующие трассы. В последний момент решили, что это будет Казань, – это все же столица республики и плюс здесь находится училище олимпийского резерва. На сегодняшний день аналогов нашей академии нет.

«Велоспорт именно как вид спорта очень смотрибельный. И если у нас получится в Татарстане создать такой импульс для развития в России таких же проектов, то я думаю, что для нашей республики, как для первооткрывателя, это будет очень значимо» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Развитие велоспорта – потенциально очень крутой проект, и для нашей республики, как для первооткрывателя, это будет очень значимо»

– В чем, на ваш взгляд, заключается уникальность Академии велоспорта в Татарстане?

– Многие спортшколы не могут себе позволить уделить столько времени и внимания спорту, не форсировать события, не требовать сразу результатов от своих подопечных. У нас такая возможность есть. Наш проект на 30% состоит из бюджетных вложений и на 70% – из спонсорских. Есть компании, которые поверили в этот проект. Мы можем себе позволить прожить без дотации год-два и заняться внутренней организацией, создать условия, которые в будущем могут принести большие результаты.

– Какое значение образование академии имеет для ра­­звития велоспорта в нашем регионе?

– Считаю, что это потенциально очень крутой проект. В России велоспорт пока не так сильно развит, но мы идем к этому. По статистике чемпионат мира по футболу по просмотрам идет на первом месте, а условно велогонка «Тур де Франс» – на втором. То есть суммарно за 21 день гонки ее просматривает 3,5 миллиарда человек, а это половина населения нашей планеты. Велоспорт именно как вид спорта очень смотрибельный. И если у нас получится в Татарстане создать такой импульс для развития в России таких же проектов, то я думаю, что для нашей республики, как для первооткрывателя, это будет очень значимо.

– Правда ли, что в преподавательский состав академии в Казани вошли ваши знакомые-тренеры?

– Да, и они тоже из Набережных Челнов. Двоих тренеров-преподавателей удалось перевезти в Казань вместе с их семьями. На данный момент они составляют тренерский штаб и осуществляют подготовку ребят в академии. Они имеют высшую тренерскую категорию. Несмотря на то что я не всегда могу физически присутствовать в академии и контролировать процесс, я могу полностью на них положиться и быть уверенным, что они со всем справятся.

«Наша цель была набрать 15 ребят в возрасте 14-15 лет. Мы занимались поиском лучших гонщиков по всей России, то есть ранее они уже занимались в других спортшколах» Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Академия Ильнура Закарина

«Мы нацелены на гонки международного уровня»

– На основе каких критериев осуществлялся первый набор в велоакадемию в Казани?

– Наша цель была набрать 15 ребят в возрасте 14-15 лет. Мы занимались поиском лучших гонщиков по всей России, то есть ранее они уже занимались в других спортшколах. Мы выезжали на общероссийские соревнования, наблюдали за их выступлениями. Затем встречались с их родителями и тренерами, обсуждали нюансы переезда в другой регион. В первую очередь родителям, конечно, было важно понимать, в каких условиях и где будут жить, учиться их дети.

– Почему остановили выбор именно на этом подростковом возрасте?

– Дело в том, что для поступления в училище олимпийского резерва это минимальный возраст – 14-15 лет, то есть восьмой-девятый класс. И это как раз та возрастная группа, над которой можно работать и планомерно довести ребят до уровня профессионалов. Наша задача не давать им колоссальную физическую нагрузку, а спокойно тренировать, чтобы уже через три года они показывали хорошие результаты именно на международных соревнованиях.

– В каком возрасте можно начинать заниматься велоспортом?

– В целом разрешено набирать группы с семи-восьми лет, но я сам пришел в двенадцать. Это не поздно. В Европе вообще тенденция к этому предрасполагает, то есть дети приходят в велоспорт именно в 12-13 лет. А условно в 20-23 года начинают показывать результаты на крупных соревнованиях, таких как «Тур де Франс» и другие. Еще раз повторюсь, задача нашей академии – выиграть не региональные или общероссийские соревнования. Мы нацелены на гонки международного уровня.

«Календарь на ближайший год у ребят уже составлен. Сейчас они находятся на сборах в Адлере и готовятся к предстоящему сезону» Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Академия Ильнура Закарина

«Велогонки – очень энергозатратный вид спорта»

– Планируете ли нынешним составом в 15 человек участвовать в международных соревнованиях?

– Можно, конечно, сейчас поддаться соблазну, дать большую нагрузку и начать ездить по международным стартам, но ребята так быстро выгорят. А наша задача – дать им умеренную физическую нагрузку, после которой они смогут показывать достойные результаты. Вот, кстати, структура российского спорта именно так и работает – дают высокую нагрузку в юниорах, в андерах (19-22 года, – прим. ТИ-Спорта). Можно даже по статистике посмотреть – у нас много чемпионов Европы и мира именно в этих возрастных категориях. А потом они все пропадают, потому что сгорают. Вот этого нам и хотелось бы избежать и довести их до профессионалов высокого класса.

– Велоспорт к тому же еще и очень энергозатратный вид спорта. Возможно, даже наряду с лыжными гонками.

– Верно, кстати, я был на сборах с лыжной сборной Татарстана. Так вот, они уходили на тренировку с утра и возвращались вечером, но велоспорт не менее тяжелый вид спорта. У нас есть гранд-туры, которые преодолеваешь на протяжении 21 дня и за это время в среднем проезжаешь 3400 километров на велосипеде. Это тоже очень непросто.

– Как проходит велосезон в России и есть ли календарь соревнований?

– Календарь на ближайший год у ребят уже составлен. Сейчас они находятся на сборах в Адлере и готовятся к предстоящему сезону. Если речь идет о российском календаре, то первые соревнования стартуют в апреле и заканчиваются осенью, в сентябре-октябре. Кстати, отмечу, что в России сезон начинается позднее, чем в остальных странах. В той же Европе первые соревнования начинаются уже с февраля-марта.

«Мы бы хотели, чтобы численное преимущество нашей команды состояло из татарстанцев. Это задача номер два. Сейчас у нас из Татарстана и так шестеро человек» Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Академия Ильнура Закарина

«Задача номер два, чтобы сборная Татарстана состояла из татарстанцев»

– Эти 15 ребят, которые были зачислены в ряды академии при училище олимпийского резерва, уже представляют Татарстан на российских соревнованиях?

– Пока нет. У нас сборная Татарстана уже сформирована. А эти ребята приехали из разных уголков России и только в сентябре были прикреплены к нашему региону и на соревнования от Татарстана пока не ездили.

– Сколько татарстанских ребят сейчас в числе новоприбывших спортсменов?

– Мы бы хотели, чтобы численное преимущество нашей команды состояло из татарстанцев. Это задача номер два. Сейчас у нас из Татарстана и так шестеро человек: пять из Набережных Челнов и один из Зеленодольска. А остальные из других регионов России: из Пятигорска, Тюмени, Екатеринбурга, Самары, Башкирии.

– Где проходят тренировки ребят в зимнее время?

– В свободное от учебы время они тренируются в СК «Олимпиец», который находится неподалеку от самого училища олимпийского резерва. Там они ходят в бассейн, в тренажерный зал и занимаются на специализированных велостанках, которые симулируют езду по шоссе.

– Есть ли на данный момент в Татарстане велогонщики, которые показывают достойный уровень на общероссийских соревнованиях?

– В прошлом году у нас был победитель первенства России по андерам, а также есть призер первенства России по олимпийским видам. На данный момент могу назвать две фамилии – это Булат Файзуллин и Виталий Малышев. Эти два гонщика сейчас сильнейшие в Татарстане именно по шоссе, и они как раз тренируются в Набережных Челнах. Если говорить о BMX (разновидность гонок – велосипедный мотокросс, – прим. ТИ-Спорта), больше половины состава сборной России – наши татарстанские ребята.

«Все, что я увидел за рубежом, хотелось бы привнести в нашу спортшколу. На мой взгляд, европейский опыт – абсолютно рабочая модель» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я живу на два города – Набережные Челны и Казань»

– Ильнур, какова ваша роль в академии на данный момент?

– Официально моя должность никак в академии не указана. Когда захожу в стены училища, просто говорю, что я тренер, и меня пропускают (смеется). Моя прерогатива в большинстве своем – это работа организационного характера. Очень часто я выполняю роль психолога – индивидуально общаюсь с ребятами и их родителями.

– Вы много поездили по Европе во время профессиональной карьеры. Хотелось бы вам внедрить европейский опыт в России, в академии Татарстана?

– Можно сказать вся структура академии Татарстана не российская. Имею в виду отношение к детям, дисциплину и так далее. Все, что я увидел за рубежом, хотелось бы привнести в нашу спортшколу. На мой взгляд, европейский опыт – абсолютно рабочая модель. Хочу, чтобы в 14 лет они чувствовали себя здесь так, как я чувствовал себя там в 27.

– В прошлом году вы стали депутатом городского совета города Набережные Челны. Расскажите, что входит в ваши обязанности и как удается совмещать эту должность с работой в академии.

– Я живу на два города – Набережные Челны и Казань. В моем родном городе у меня остались родители. Депутатская деятельность – большая социальная нагрузка. Я, как правило, приезжаю на заседания и сессии, а также принимаю участие, когда нужна какая-то материальная поддержка.

«В последнее время больше увлекся бегом и планирую пробежать Казанский марафон, который пройдет этой весной» Фото: minsport.tatarstan.ru

«Учитель по физкультуре мне за это дал четыре монеты по 5 рублей, я тогда такой гордый был»

– Вы родом из Набережных Челнов и начинали заниматься велоспортом в родном городе. Действительно ли там такая сильная велошкола?

– У нас в Челнах действительно одна из сильнейших школ велоспорта, и в первую очередь по шоссе. Она называется «Яр Чаллы». В числе местных воспитанников есть чемпионы Европы и мира, а также участники Олимпиады.

– Можете вспомнить, как попали в этот вид спорта?

– Да, конечно. Как тогда, так и сейчас тренеры ходили по школам и набирали детей в группы. Помню, на первую тренировку в секцию нас пришло около ста человек со всех параллельных классов. Тренер сказал, что нас очень много и возьмет только 50 человек, которые первыми пробегут два круга вокруг стадиона «Строитель» (в Набережных Челнах, – прим. ТИ-Спорта). Я в тот день оказался не в числе первой группы, и это очень сильно ударило по моему самолюбию.

Я начал каждое утро бегать кроссы в лесопарковой зоне и значительно подтянул бег, а позднее даже занял третье место среди школ в беге на 1 км. Помню, учитель по физкультуре мне за это дал четыре монеты по пять рублей, я тогда такой гордый был. Через год я пришел снова в эту секцию велоспорта, и меня взяли. Мне было 12 лет. А до этого я вообще пел в татарском хоре. Моя выпускная песня была как раз «Мин яратам сине, Татарстан» (улыбается).

– Какими видами спорта сейчас увлекаетесь? Известно, что вы занимались некоторое время триатлоном.

– Действительно, одно время я попробовал себя в этом виде спорта и даже показал неплохое время на одной из дистанций. В последнее время больше увлекся бегом и планирую пробежать Казанский марафон (42,2 км, – прим. ТИ-Спорта), который пройдет этой весной.

«Перед гонкой в отеле я дал спортивному директору номер моей супруги и попросил позвонить моей жене и соединить меня с ней по рации, если буду выигрывать» Фото: minsport.tatarstan.ru

«Во время гонки на «Тур де Франс» я услышал голос жены по рации: «Родной, ты сможешь». В тот момент я заметно ускорился и выиграл эту гонку»

– Учитывая ваш международный опыт, какие принципиальные отличия отметите между Россией и Европой?

– В Европе грань между наставником и его подопечными практически отсутствует в плане регалий. Там к тренеру можно обратиться не по отчеству, а просто по имени. Многие рабочие моменты проходят в дружеской атмосфере. К примеру, однажды во время соревнований наш спортивный директор, в прошлом сам очень известный и титулованный спортсмен, по рации объявляет нам, что впереди опасный поворот. Я решил замотивировать команду и предложил ему спор, который состоял в том, что если по итогам гонки я окажусь в тройке, он будет мыть мои кроссовки щеткой. И он согласился. В этот момент все гонщики одновременно заинтересовались, мол, когда мы видели такое, чтобы спортивный директор кроссовки мыл. Это я к тому, что вот такая тонкая грань и мне она нравится. Ты идешь к результату, забывая о личных границах, и нет места каким-то фамильярностям. Гонку ту я выиграл…

– После завершения спортивной карьеры сразу ли поняли, чем хотите заниматься?

– Я с 27 лет начал баловаться разными сферами бизнеса и уже тогда понимал, что профессиональный спорт в моей жизни не вечен. После того как я закончил карьеру, у меня был арендный бизнес в России, но также мне хотелось связать свою жизнь и со сферой спорта.

– Можете выделить наиболее запоминающиеся моменты их своего спортивного прошлого?

– Я травмировался во время гонки на Джиро д’Италия, которая длилась 21 день, упал с обрыва, сломал ключицу и лопатку. И у меня было всего две недели, чтобы подготовиться к «Тур де Франс». Я проходил реабилитацию в Германии день и ночь, было очень тяжело. В конечном итоге за две недели я восстановился и стартовал.

Перед гонкой в отеле я дал спортивному директору номер моей супруги и попросил позвонить моей жене и соединить меня с ней по рации, если буду выигрывать. Я сказал, что это подействует на меня воодушевляюще. Сказал так и забыл про это. И вот я еду в гору первым на 18-м этапе «Тур де Франс» и чувствую, что победа близка. Сзади меня колумбиец, и он отстает от меня всего на 15 секунд, а остается полтора километра. И в этот момент шум, горы и плохая слышимость, но через рацию я слышу в ухо голос жены: «Родной, ты сможешь». Я помню, в тот момент у меня мурашками все тело покрылось. Я хотел ответить через рацию, но у меня уже не было сил. В тот момент я заметно ускорился и выиграл эту гонку.

– Продолжается священный месяц Рамадан. Вы являетесь татарином, а чтите ли татарские традиции?

– Я ждал, когда мне зададут этот вопрос (смеется). В этом году я решил попробовать держать пост впервые. В этом отношении примером для меня всегда был мой отец. Он всегда соблюдал пост. Дело в том, когда я раньше занимался профессиональным спортом, я не мог себе этого позволить. Так что посмотрим, насколько меня хватит.