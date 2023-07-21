«Осужденный, выйдя на свободу, должен знать, куда поедет, ждут ли его дома»

Ильнур Сатдинов: «За девять лет работы мы помогли более чем 15 тыс. осужденных и бывших осужденных по всей России» Фото: centrra.ru

«Помогаем сломить вековую тюремную субкультуру»

Какую помощь осужденным оказывает «Центр социальной реабилитации и адаптации»?

Наша организация действует с 2014 года, за девять лет работы мы помогли более чем 15 тыс. осужденных и бывших осужденных по всей России. Мы их трудоустраиваем, предоставляем временное проживание, помогаем восстанавливать документы, наш юрист-психолог дает консультации. Кроме того, раздаем продуктовые наборы и одежду по сезону. А еще оказываем социальные услуги, к примеру услуги парикмахера. В нашу парикмахерскую может прийти постричься бывший осужденный. В нашем центре люди могут помыться, получить консультационные услуги по медицинскому лечению.

Какая работа проводится с людьми, отбывающими наказание?

Мы разделяем нашу работу на два направления – помогаем осужденным, которые отбывают наказание, и тем, кто освободился. Так как мы состоим в Общественной наблюдательной комиссии Татарстана, то имеем право доступа в колонии. В колонии мы осужденным ребятам разъясняем, что они могут освободиться раньше и что для этого нужно сделать.

Есть такая смягченная мера наказания, которая называется «принудительные работы». Есть принудительные работы, есть колония-поселение. Если осужденный себя хорошо ведет в колонии, работает, зарабатывает поощрения, обучается, поддерживает отношения с родственниками, погашает ущербы, то имеет право через некоторое время, в зависимости от преступления, подать прошение на смягчение режима наказания. Мы проводим разъяснительную работу в карантинном отряде: чтобы смягчить наказание, нужно устроиться на работу, заработать положительные характеристики.

Не секрет, что многие осужденные попадают в колонии в отрицательную, блатную среду. Эта среда им не позволяет работать, налаживать контакты с администрацией, соответственно, они получают много нарушений. Мы демонстрируем наши видеоролики и раздаем информационные буклеты.

«Мы проводим разъяснительную работу. Осужденный понимает, что может раньше выйти, и начинает меняться» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Своей работой помогаем сломить вековую тюремную субкультуру. Осужденный понимает, что может раньше выйти, и начинает меняться, работать, контактировать с администрацией, зарабатывать поощрения, налаживать отношения с родственниками. Он уже думает головой – стоит ли идти в эту среду или лучше раньше выйти из колонии.

Потом мы встречаемся с теми ребятами, у которых подошел срок на принудительные работы. Выясняем, сколько поощрений заработал, какой долг погасил, кем работает, и по этим результатам даем гарантийные письма в суды. Пишем, что гарантируем, что этот человек пройдет программу ресоциализации. Суды на наши гарантийные письма обращают внимание и выносят окончательные решения. Также мы обязательно встречаемся с родственниками осужденных, смотрим, какие у них отношения, потому что это тоже играет очень большую роль в вопросе ресоциализации. Осужденный, выйдя на свободу, должен знать, куда поедет, ждут ли его дома.

«Сейчас нами трудоустроено около 300 осужденных из исправительного центра. Они работают в городе на предприятии» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Выходят на свободу потерянными, их никто не хочет брать на работу»

Какую помощь в трудоустройстве оказываете?

Если суд смягчает режим наказания и удовлетворяет прошение о принудительных работах, то заключенный переезжает в исправительный центр. У нас есть исправительный центр в Казани в системе ФСИН. Здесь мы ребят встречаем, устраиваем на предприятия. Есть договоренность с работодателями о том, что осужденных бесплатно увозят и привозят на гражданские предприятия Казани. Сейчас нами трудоустроено около 300 осужденных из исправительного центра. Они работают в городе на предприятии, вечером приезжают в исправительный центр, ночуют, утром опять уезжают на работу.

Кроме того, ребятам, которые находятся в исправцентре, мы раздаем одежду по сезону, продуктовые наборы, раз в неделю к ним приходит юрист, который дает ответы на вопросы, а вопросов у них – море. Также приходит психолог, который проводит тестирование. По итогам тестирования они получают заключения, а потом эти заключения приобщают к прошению, чтобы условно-досрочно выйти на свободу. Предприятия разные. К примеру, трудятся на хлебозаводе. Там нет сотрудников с автоматами, нет собак, они ходят в гражданской одежде, послабленный режим наказания.

«Некоторые сидят по 10-15 лет. Они выходят на свободу потерянными, их никто не хочет брать на работу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какой профилактической работой занимаетесь в исправцентре?

Проводим разные мероприятия – День России, Сабантуй, 8 Марта, 23 февраля, выезжаем в Казань на субботники. Два раза организовывали сбор мусора на берегах озера Изумрудное. Осужденные выходили, чистили территорию. Тем ребятам, которые положительно характеризуются, помогаем в составлении документов в суд для условно-досрочного освобождения. Кроме того, у нас есть ряд соглашений со стоматологическими поликлиниками, помогаем осужденным бесплатно лечить зубы.

Мы все это делаем, чтобы они плавно выходили на свободу, были подготовлены к новой жизни. Дело в том, что некоторые сидят по 10-15 лет. Они выходят на свободу потерянными, их никто не хочет брать на работу. Сначала люди адаптируются, отдыхают, а через год привыкают и опять встают на те же самые грабли. Благодаря исправительному центру и принудительным работам они одной ногой уже на свободе, но еще под контролем находятся. Некоторые, которые трудоустроены на предприятиях, после освобождения продолжают там работать. Ребята выходят подготовленными к жизни, имея работу, укрепляют социальные и родственные связи, находят знакомых. Их за хорошее поведение в выходные в город выпускают, они там знакомятся и создают семьи.

Кем работают ваши подопечные?

В основном трудятся разнорабочими. В их числе также есть сварщики и электрики. Также мы бесплатно обучаем бывших осужденных профессиям, которые востребованы на рынке труда. К примеру, на заправщика для работы на автозаправках, этому тоже нужно учиться. С помощью учебного комбината «Татстрой» мы обучаем на установщика окон, монолитчика, бетонщика. Обучение проводится, когда осужденные находятся в исправительном центре.

А ребят, которые освободились, мы трудоустраиваем, предлагаем съемное жилье. Не секрет, что в Казани есть так называемые трудовые дома, где людей принудительно держат, заставляют работать, они оттуда к нам прибегают. Иногородние люди приходят в приют истощенными. Мы их моем, одеваем, кормим и даже билеты покупаем, чтобы домой отправить. Как-то раз к нам пришла гражданка Германии без документов. Мы ее отправили в Москву, и она оттуда уехала. Это отдельная история, она всем говорила, что ее преследуют, ей так казалось. Но эта история не имеет отношения к нашему приюту. Наша главная задача – ресоциализация.

«В «Приюте человека» мы кормим нуждающихся каждый день горячей едой» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После выхода осужденных на свободу вы продолжаете оказывать им поддержку?

Да, это как раз наше второе направление работы. У нас есть два проекта. Первый – «Приют человека», благодаря которому мы кормим нуждающихся каждый день горячей едой. Это пункт питания в центре города. Кроме того, у нас пять точек еще есть по Казани. При наличии справки об освобождении туда могут прийти люди. Мы им можем дать одежду, крупы, сгущенку, чай, кофе, курицу или тушенку. Как я уже говорил, у нас работает социальная парикмахерская, где они могут постричься, и баня.

Второй проект называется «Трудяги РФ». С его помощью мы трудоустраиваем людей, обеспечиваем временным жильем. На сегодняшний день 200 человек из числа бывших осужденных проживают на съемных квартирах, работают, получают зарплату по 30-40 тыс. рублей.

«Когда осужденный находится в колонии, на него идут большие расходы, на одежду государство выделяет деньги, на питание» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Татарстане рецидив преступлений ниже, чем по России»

Можете привести конкретные примеры, кому была оказана помощь?

Был такой случай, что мы помогли заключенному, который 16 раз сидел за кражи разные, по мелочевке. К примеру, украл бутылку водки в магазине, банковскую карточку у кого-то… У него такой образ жизни, он другого ничего не видел. Через нашу программу ресоциализации с ним работали психолог и юрист, мы дали ему продукты, одежду, помогли устроиться на работу... Сейчас тема ресоциализации очень популярна в России, все больше и больше ей уделяют внимания.

И как наш регион выглядит на общем фоне?

Недавно я участвовал в видеоконференции УФСИН, там меня попросили рассказать об опыте нашей работы. В Татарстане рецидив преступлений ниже, чем по России. И наша организация играет в этом вопросе немалую роль, потому что надо понять осужденного, отсидевшего 15, 10 или 8 лет. Ведь когда он выходит на свободу, его не берут на работу. В охрану не берут, на завод – тоже. А еще дружки, наверное, во дворе поджидают, чтобы выпить за освобождение. Некоторые даже испуганными выходят – столько взаперти сидели, что не могут ни карточками пользоваться, ни телефонами, у них паника. Через наш исправцентр мы их подготавливаем к этой жизни. Нужно понимать, что когда осужденный находится в колонии, на него идут большие расходы, его охраняют с автоматами, на одежду государство выделяет деньги, на питание. А тут они сами работают, с зарплаты удерживаются налоги, сами себя кормят, одевают.

Сотрудничаете ли вы с центром занятости?

Нет, поскольку мы сами выстроили всю цепочку трудоустройства. К нам приходит бывший осужденный. Мы его одеваем, кормим, предлагаем работу. Если он соглашается на эту работу, решаем вопрос с временным жильем и трудоустраиваем. У нас есть бригадир, который руководит разнорабочими. Люди трудоустраиваются благодаря проекту «Трудяги РФ». Благодаря этому интернет-ресурсу желающие могут заказать рабочие услуги. К примеру, пожилые люди могут оставить заявку, чтобы им вскопали огород. Наши ребята приедут, вскопают и уедут. Это могут быть демонтажные или малярные работы, установка заборов. Те, кто освободился, трудятся сварщиками, электриками, грузчиками, бетонщиками. Кроме того, мы сотрудничаем с Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ. Наши ребята работают на Казанском пороховом заводе, птицефабрике «Яратель» и других предприятиях. Сейчас существует большая потребность в рабочей силе, поэтому проблем с трудоустройством нет. Все заявки закрыты заранее. Есть новые объекты, которые просят рабочих, но дать их мы не можем, поскольку все заняты.

«Есть примеры, когда бывшие осужденные оставались на работе в качестве бригадиров» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бывший киллер «Жилки» открыл бизнес и учит подростков правильному образу жизни

Были ли у вас случаи, когда бывшие осужденные открывали свое дело?

Да, конечно. Есть примеры, когда бывшие осужденные оставались на работе в качестве бригадиров. Есть осужденные, которые открывали свое дело. Может, слышали про небезызвестного Алексея Снежинского? Это бывший киллер из ОПГ «Жилка». Он досрочно освободился, встал на путь исправления, у него бригада, занимается облицовкой зданий. Его бригада внешний облик зданий приводит в порядок, занимается малярными и штукатурными работами. Есть ряд директоров, которые ведут успешный бизнес, трудятся в сфере продаж.

Какую еще профилактическую работу вы проводите?

Мы участвуем в реализации программы «Равный консультант», которая сейчас очень популярна. Дети подвержены преступному миру, и когда с ними проводят работу сотрудники, они их не слушают их. А мы снимаем ролики и проводим разные лекции, приглашаем бывших осужденных, которые отсидели большие сроки, в том числе и Снежинского приглашали. Он объяснил участникам встречи, что там ничего хорошего нет. Рассказал, что тоже был молод, был хулиганом, но попал в тюрьму и вышел оттуда никому не нужный. Сейчас нет родных, нет дома, нет здоровья. Вот такие работы проводим по пропаганде здорового, правильного образа жизни.

В своих соцсетях мы такие ролики в одно время часто выпускали, где бывшие осужденные рассказывают о своей непростой жизни. Недавно был такой случай: парень, которому 25 лет дали, отсидел 22 года, вышел в исправительный центр из колонии и работает. Он участник боевых действий, воевал в Чечне. Мы тоже ролик про него сняли. Он объясняет, что стремиться в тюрьму не надо, там ничего хорошего нет, надо жить здесь, правильный, здоровый образ жизни вести.

Какую помощь и поддержку Центр социальной реабилитации и адаптации оказывает людям без определенного места жительства?

Проект «Приют человека» реализуется в центре Казани. Мы каждый день кормим около сотни человек бесплатно. У нас есть еще несколько точек по городу. Также люди могут прийти и получить одежду по сезону, продуктовые наборы. Это многодетные, инвалиды, бывшие осужденные. Продукты и одежду приносят сами жители Казани. Также у нас есть юрист, периодически приходят представители православной церкви и ДУМ РТ. Недавно приют посещал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Со стороны государства уделяется большое внимание принудительным работам, вопросам ресоциализации» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что бы вы хотели сказать в заключение?

Когда смотришь на большинство людей в тюрьмах, то понимаешь, что они выйдут и сядут обратно. У них не будет работы, каждый день будут пить. Мы стараемся поменять их стереотипы о жизни. Ведь некоторые идут на преступления по собственной глупости. К примеру, молодой человек прочитал объявление про высокий доход, позвонил, ему предложили 700 рублей за одну закладку наркотиков. Он сделал за день десять закладок, заработал 7 тыс. рублей, погубил столько судеб и даже не понимает, что сделал.

Сейчас со стороны государства уделяется большое внимание принудительным работам, вопросам ресоциализации. Становится понятно, что осужденных нужно плавно вводить в общество, чтобы не было рецидивов. Ведь после выхода на свободу они будут гулять в тех же парках, что и наши дети, будут пользоваться трамваями и лифтами, которыми пользуются наши родители. Мы должны сделать так, чтобы бывшие заключенные не совершали от безысходности повторные преступления.