Ильнур Миргалиев: Битва при реке Кондурча изменила политическую карту Евразии

Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»

В лицее №1 города Самары при участии ученых Татарстана и Самарской области состоялся круглый стол «Битва Тимура и Тохтамыша (1391 год) и ее последствия для Евразийского пространства». По мнению историков, результаты этого сражения повлияли на историю всей Евразии и даже Америки.

Столкновение Тимура и Тохтамыша 18 июня 1391 года считается одном из крупнейших сражений Средневековья, оно вошло в историю как битва при Кондурче. Сражение произошло между войсками эмира Чагатайского улуса Тимура (в европейской традиции — Тамерлан, в татарской — Аксак Тимер) и армией золотоордынского хана Тохтамыша (по-татарски его имя звучит как Туктамыш). В летописях тех лет сообщается, что со стороны Тимура в битве участвовала армия в 300–400 тыс. человек, а со стороны Тохтамыша — 300-тысячное войско. Современные историки полагают, что каждая из сторон привела не менее 50–60 тыс. воинов.

Круглый стол открыла своим приветствием депутат Самарской губернской Думы Ирина Шматова. Она отметила, что это сражение, произошедшее на территории Самарской области, мало изучено, по этой причине остается место для мифов. Депутат пожелала участникам круглого стола плодотворной работы.

Руководитель Центра изучения Золотой Орды и татарских ханств имени Миркасима Усманова Института истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ, кандидат исторических наук Ильнур Миргалиев рассказал об отношениях золотоордынского хана Тохтамыша и Тимура и о предпосылках сражения. Для войны имелись династические, территориальные и экономические причины, сказал он.

Во-первых, после пресечения рода потомков хана Батыя возник спор о том, кому достанется трон Золотой Орды. Во-вторых, оба правителя претендовали на Хорезм и Иран. Была и экономическая причина — и Тохтамыш, и Тимур хотели захватить обе ветви Великого шелкового пути. Эти противоречия привели к войне, которая закончилась поражением Золотой Орды.

Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»

Главной причиной поражения Ильнур Миргалиев назвал смутные времена в Золотой Орде. И во время битвы это имело очевидные последствия — Бикбулат, возглавлявший правое крыло армии Тохтамыша, перешел на сторону Тимура. Оказавшись под угрозой окружения, хан отступил.

По словам Миргалиева, говорить о полном разгроме Тохтамыша на реке Кондурче неверно. Тохтамыш с войском смог переправиться на правый берег Волги, Тимуру не удалось организовать его преследование.

По мнению доктора исторических наук Искандера Измайлова, главным победителем этой войны стала будущая Ногайская Орда. Однако в стратегическом отношении это было поражением — Тимур добился исчезновения Золотой Орды как единого государства.

Разрушение Золотой Орды привело к закрытию торговых путей, существовавших до этого. Европа, которая не могла торговать с Индией, Китаем, Юго-Восточной Азией, стала искать другие торговые пути — через океан.

«В результате перестраивается политическая карта Евразии. Приходят новые времена, появляется Колумб, открываются морские маршруты», — добавил Ильнур Миргалеев.

Присутствовавшие на встрече историки отметили, что имеющее большое значение сражение мало изучено и требует более тщательного исследования. Искандер Измайлов рассказал, какое оружие было у воинов обеих сторон. Он заметил, что наступление Тимура можно сравнить с походами Александра Македонского.

Автор материала — Рамис Латыпов.