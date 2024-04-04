Ильнур Метшин: Саммит БРИКС для нас главный вызов этого года

К Саммиту и Играм БРИКС в Казани запланирован ряд крупных работ по благоустройству города. Будут отремонтированы фасады домов, отремонтированы коммунальные сети, обновлены спортивные объекты, а также запланирована большая кампания по озеленению города. Об этом на заседании по подготовке столицы Татарстана к саммиту БРИКС сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Саммит БРИКС в Казани — это главный вызов этого года. Город, помимо статуса спортивной столицы, становится площадкой проведения глобальных политических форумов. Это не может не вдохновлять, но при этом мы понимаем и большую ответственность. Мы будем олицетворять всю Россию. Уверен, что мы сможем оправдать доверие. Важно, что после каждого такого крупного мероприятия уровень благоустройства и комфорта города повышается. Все это останется наследием для наших жителей», — заявил градоначальник.

Он добавил, что в ближайшие два месяца Казань станет большой строительной площадкой и призвал жителей города набраться терпения.

Для гостей и участников саммита готовят 51 объект размещения, среди которых 46 отелей различных категорий, а также Деревня Универсиады, санаторий «Балкыш», гостевой дом ХК «Ак барс», МЦ «Волга» и жилой дом в микрорайоне М-14, добавила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Для размещения делегаций стран БРИКС будет задействовано 12 отелей и гостевых домов, для делегаций приглашенных стран — 18 отелей, для представителей СМИ — девять отелей, для прочих групп — семь объектов, еще пять отелей находятся в резерве», — подчеркнула она.

В настоящее время в большинстве отелей работы по строительству президентского номера и дополнительных люксов начались и ведутся активными темпами. В ряде отелей ведутся работы по обновлению имеющегося номерного фонда. Все работы в отелях должны быть завершены до 30 апреля.

Позднее будет сдан строящийся в данный момент дом в микрорайоне М-14, где планируется размещение представителей СМИ. На данный момент на объекте ведутся работы по устройству железобетонных панелей, установке окон, монтажу инженерных сетей. В сентябре дом должен быть введен в эксплуатацию.