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Ильнур Гайниев внес ясность в вопросе о здании библиотеки напротив Кариевского театра
Директор Кариевского театра Ильнур Гайниев прокомментировал вопрос о собственнике здания библиотеки, расположенной напротив театра.
«О библиотеке говорили разное, в том числе предположения, что здание передают комплексу “Туган авыл”. Но в настоящее время оно принадлежит театру. Мы пока используем его как хозяйственный блок, поскольку чтобы открыть его для посещения зрителей необходимо сделать ремонт», - сказал Гайниев на пресс-конференции, посвященной творческим планам театра.
Он также напомнил, что театр находится в дружеских отношениях с «Туган авылым» и реализует совместные проекты.
Казанский татарский государственный ТЮЗ имени Габдуллы Кариева в 2018 году переехал в отремонтированное здание бывшего Дома офицеров. Напротив театра - через улицу Петербургская расположено здание, которое ранее служило библиотекой Дома офицеров.
Рузиля Мухаметова
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