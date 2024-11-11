Ильнур Гайниев внес ясность в вопросе о здании библиотеки напротив Кариевского театра

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Директор Кариевского театра Ильнур Гайниев прокомментировал вопрос о собственнике здания библиотеки, расположенной напротив театра.

«О библиотеке говорили разное, в том числе предположения, что здание передают комплексу “Туган авыл”. Но в настоящее время оно принадлежит театру. Мы пока используем его как хозяйственный блок, поскольку чтобы открыть его для посещения зрителей необходимо сделать ремонт», - сказал Гайниев на пресс-конференции, посвященной творческим планам театра.

Он также напомнил, что театр находится в дружеских отношениях с «Туган авылым» и реализует совместные проекты.

Казанский татарский государственный ТЮЗ имени Габдуллы Кариева в 2018 году переехал в отремонтированное здание бывшего Дома офицеров. Напротив театра - через улицу Петербургская расположено здание, которое ранее служило библиотекой Дома офицеров.

Рузиля Мухаметова