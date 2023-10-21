Ильназ Сафиуллин о жизни в Дубае: «Ждали 500 гостей на Сабантуй, а пришло 2,5 тысячи»

Ильназ Сафиуллин: «В моем стиле — заглядывать далеко, прогнозировать и мыслить стратегически»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пока молод – постарайся увидеть мир»

– Ильназ, как получилось, что ты оказался в Дубае?

– В принципе, это в моем стиле – заглядывать далеко, прогнозировать и мыслить стратегически. В то же время мы с моей супругой легки на подъем, любим разные жизненные авантюры. И поэтому находимся сейчас здесь.

На самом деле, чтобы объяснить, как я оказался здесь, нужно рассказать всю историю с самого начала. С 2002 года я начал заниматься творчеством. Душа была полна творческими порывами, и они в конце концов нашли выход. Было написано много хороших песен. Изначально это было только для себя, для друзей. Постепенно круг поклонников расширялся, и мы решили развивать наш успех. Но для любого движения вперед нужна предпринимательская жилка. И в дальнейшем все переросло в профессиональную творческую деятельность. Сейчас можно с уверенностью сказать, что «на дядю» я поработал только в студенческие годы. В последующем я стал самостоятельным, развивался не только сам, но и помогал друзьям. Мы сняли более 50 клипов, выступали на различных площадках, записывали новые песни.

«Мы сняли более 50 клипов, выступали на различных площадках, записывали новые песни» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 2013-2014 года я стал заниматься инвестированием в более консервативные направления, а именно в недвижимость и земельные участки. С 2017 года начал изучать для себя зарубежный рынок. Мы часто бывали в Грузии, я безумно полюбил природу и народ этой страны. Также ездили в Турцию. Все посещаемые страны я рассматривал как направления для инвестиций. Но все они наряду с многочисленными плюсами имели определенные недостатки: где-то архитектура не совсем была по душе, где-то оказывали влияние экономические факторы и климат.

В этот же период мы ежегодно стали прилетать в Дубай. Изначально планировали приезжать на зимовку. Я искренне завидую людям, прилетевшим сюда впервые. Эта тема требует отдельного разговора. Дубай привлек меня не просто так. Именно эту страну и этот город я выбрал потому, что это логистический и туристический центр, город рекордов. Проект «Дубай» удался, здесь все продумано. Пустыня ожила на берегу Персидского залива, это феноменальное явление. Количество туристов растет с каждым годом. С точки зрения геополитики и экономики это самая благоприятная страна. Здесь никого не ущемляют, здесь уживается множество религий. Это один из городов будущего, который воплощает в себе все передовое, что есть на сегодняшний день в мире.

В данный момент мы с женой и дочкой живем в Дубае, часто ездим в Казань, много путешествуем и живем по принципу «пока молод – постарайся увидеть мир».

«Дубай привлек меня не просто так. Именно эту страну и этот город я выбрал потому, что это логистический и туристический центр, город рекордов» Фото: предоставлено Андреем Клементьевым

«Первая трудность – языковой барьер»

– Как к переезду в чужую страну отнеслись твои близкие? Поддержали ли они тебя, с какими трудностями им пришлось столкнуться?

– Первая трудность – это языковой барьер. Переезд в другую страну был связан не только с бизнесом, но и с повышением собственных компетенций. Одна из них – это знание иностранного языка, в частности английского. Я всегда всем говорю, что не нужно «жалеть» своих детей, они с раннего возраста способны впитывать все как губка. По приезде сюда мы отдали дочку в детский сад с британской системой обучения. В свои три с половиной года она за полтора месяца освоила базовые фразы на английском языке. Обучение дочки было одним из стимулов переезда сюда.

В общем и целом наша семья, я считаю, успешно преодолела эту преграду. Как я уже сказал, моя жена, как и я, легка на подъем. Мы любим путешествовать. И она была всегда со мной в моих начинаниях, помогла преодолеть все трудности, поддерживала.

– А что с творчеством? Ты продолжаешь развиваться в этом направлении?

– Практически 16 лет я на большой сцене, у меня более пяти сольных альбомов, множество музыкальных премий. Но сейчас выступлений на порядок меньше. Когда я прилетел в Дубай, передо мной не стояла цель развивать здесь мое творчество.

В данный момент есть определенные планы, новая музыка, новые мотивы. В этом году моему отцу, легендарному татарскому композитору Зиннуру Сафиуллину, исполнилось 60 лет, это его юбилейный год. Сейчас мы готовим новый проект наших дуэтных песен с ним. Планируем записать несколько новых проектов и провести ряд крупных выступлений, в том числе в декабре на крупном эстрадном фестивале в Казани.

Я не остановился на достигнутом, хотя для творчества теперь гораздо меньше времени. Но рад, что, несмотря на мою занятость в другом бизнесе, меня приглашают на концерты, молодежные фестивали и праздники. Прежде всего творчество сделало меня личностью.

«Моя жена, как и я, легка на подъем. Она была всегда со мной в моих начинаниях, помогла преодолеть все трудности, поддерживала» Фото: предоставлено Ильназом Сафиуллиным

«Раз в три месяца стараюсь побывать дома»

– Расскажи о татарах в ОАЭ.

– Здесь очень много татар, просто огромное количество. Очень сильная татарская диаспора, поддерживающая друг друга. У нее много контактов за рубежом, с татарами в других странах. Мы часто собираемся вместе, общаемся на родном языке вдали от родины, проводим иногда творческие встречи, общаемся. Впервые в этом году провели Сабантуй, где я также выступал. Была очень приятная встреча. По всем прогнозам, мы ожидали на этом мероприятии около пятисот гостей, а пришло две с половиной тысячи! Это было просто феноменально. И я безумно рад, что был сопричастен этому поистине историческому событию в ОАЭ. И считаю, что все это необходимо прежде всего для того, чтобы не потерять свою идентичность.

– Скучаешь по родине? Как часто бываешь дома?

– Как я скучаю по своей семье, так же скучаю и по родине. Но при всем при этом я понимаю, что это всего лишь пять часов полета. Я отношусь к этому как к поездке на дачу. Так легче переносить разлуку с домом. И я всем советую использовать этот способ. Я часто бываю дома у родителей в Альметьевске. Летом жена с дочкой постоянно живут на родине. Раз в три месяца стараюсь побывать дома.

«Впервые в этом году провели Сабантуй. По всем прогнозам, мы ожидали на этом мероприятии около пятисот гостей, а пришло две с половиной тысячи!» Фото: tatar-congress.org

«Казань – самый красивый город в России. Это город будущего»

– Как ты воспитываешь дочь? Знает ли она традиции, национальные праздники, обучаешь ли ее родному языку?

– Прежде всего, для меня, как для отца, дочь – это святое существо, маленькая принцесса. Она для меня навсегда останется маленькой. Это бесконечная, безмерная настоящая любовь. Отцовская любовь к дочери – она иная. Я постоянно по ней скучаю. С моей стороны, конечно же, преобладает принцип «пряника». Когда летом дочка живет в Казани, она посещает местный садик, а бабушки и дедушки, безусловно, прививают ей любовь к родному дому, к национальным традициям и говорят с ней на татарском языке.

Но однозначно могу сказать, что «не жалею» ее в плане получения новых знаний. Мы, не боясь и не переживая, пытаемся давать ей знания и навыки. Как пример – здесь она изучает не только английский, но и несколько часов в неделю посвящает арабскому.

Несмотря на огромную занятость, мы стараемся как можно больше времени проводить вместе. Мы с женой не хотим в старости жалеть об упущенном времени, которое можно было провести с семьей. Упущенное время не стоит никаких достижений, никакого финансового благополучия. Нужен баланс во всем.

«Дочь – это святое существо, маленькая принцесса. Она для меня навсегда останется маленькой. Это бесконечная, безмерная настоящая любовь» Фото: страница Ильназа Сафиуллина В Контакте

– Смог бы ты сейчас все бросить и уехать домой? Чего тебе не хватало в Казани и что ты нашел здесь?

– Я многого добился на родине. Я никогда не сидел на месте и хотел быть успешным во многих направлениях. Но стремление открывать новые горизонты побуждает меня двигаться вперед, без этого никогда не будет роста. Да, будут падения, но будут и взлеты. Я это четко понимал, понимаю и сейчас. Конечно, я могу вернуться, ведь мы свободны в своих действиях. Не нужно останавливаться.

Я убежден, ничто не сравнится с родиной. Татарстан у нас безумно чистый и красивый. Казань – самый красивый город в России, это город будущего. Просто у каждой страны свой путь развития. Мы должны перенимать опыт в других странах и привносить его у себя. Я убежден, что так и надо делать, не забывая при этом, что мир очень маленький и хрупкий. И взмах крыла бабочки в одной части Земли может привести к тайфунам, в хорошем и плохом смысле, на другом конце света.

Ильназ Сафиуллин – татарский певец, автор песен, клипмейкер и бизнесмен.

Родился 24 июня 1986 года в Альметьевске. Окончил КГУКИ (отделение вокала Венеры Ганиевой). Стал широко известен после выступления на «Татарской песне года – 2005» с песней «Мин яратам сине». Лауреат многочисленных музыкальных премий, постоянный участник музыкальных фестивалей в России и за рубежом.