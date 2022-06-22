Ильнат Фархуллин откроет частный пляж «Рәхәт» в Зеленодольске

Популярный автор-исполнитель Ильнат Фархуллин откроет частный пляж на территории Айшинского сельского поселения в Зеленодольском районе Татарстана. Пляж «Рәхәт» будет оборудован сценой для проведения концертов, а также водными аттракционами, фуд-кортом, рестораном, летним кинотеатром, площадками для мастер-классов и спортивных турниров. Пляж заработает 1 июля, открытие намечено на 9.00.

«У нашего пляжа уже есть собственная песня. Там также будут звучать композиции в моем исполнении. В будущем планируем построить глэмпинг (кэмпинг с элементами гостиничного комфорта — прим. Т-и), около 30 домиков. Ожидаем, что эта услуга у нас заработает в августе-сентябре. Отдыхать в глэмпинге можно будет и летом, и зимой», — рассказал артист на пресс-конференции в «Татар-информе».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Идеей создания пляжа Фархуллин поделился со своим другом — основателем группы компаний «Ресторат» Фанисом Садртдиновым. «Мы прописали, что должно быть на этом пляже, и для осуществления своей идеи обратились к нашему другу, инвестору Александру Хегаю. Он поддержал», — пояснил Садртдинов.

По словам авторов проекта, они намерены предложить туристам пляжный отдых мирового уровня. «Будем создавать условия, которые люди привыкли видеть в Турции. Пляж — это не просто загорание на солнце. Это разнообразные турниры, мастер-классы, игры и конкурсы, концерты, кино под открытым небом, вкусная еда и водные развлечения», — заявили они журналистам.

Ильнат Фархуллин подчеркнул, что на пляже будет создана доступная для всех среда. «У нас смогут отдыхать также и люди с ограниченными возможностями [здоровья]. На открытии будем угощать блинами», — анонсировал артист.