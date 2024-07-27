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Ильнар Хафизов назначен директором ГИСУ Татарстана
Ильнар Хафизов назначен директором Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана. Об этом стало известно на субботнем совещании в Доме Правительства РТ.
«Приказом министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Хафизов Ильнар Фанилевич назначен директором государственного казенного учреждения „Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан“», — прозвучало в начале совещания.
В мероприятии в режиме ВКС принимали участие все районы Татарстана, Раис республики Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Напомним, что ранее ГИСУ РТ возглавлял Нияз Ситдиков. В настоящее время он занимает должность замруководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Сам Хафизов же с 2020 года являлся генеральным директором «Татлизинга».
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