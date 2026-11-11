Ильнар Сираев единогласно избран руководителем исполкома Нижнекамска

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Депутаты Нижнекамского городского Совета единогласно поддержали кандидатуру Ильнара Сираева на должность руководителя исполнительного комитета города. Вторым претендентом на пост был заместитель руководителя исполкома Виктор Бельский.

Оба кандидата выступили перед депутатами и представили свои программы. Первым слово взял Ильнар Сираев – уроженец Нижнекамска, с 2023 года возглавлявший городское управление по поддержке и развитию предпринимательства. До перехода на муниципальную службу он руководил несколькими коммерческими компаниями.

Сираев подчеркнул, что Нижнекамск для него не просто место работы, а родной город, где живет его семья. Поэтому качество городской среды и безопасность жителей имеют для него личное значение.

«Опыт руководства коллективом численностью более 250 человек и работа на муниципальной службе сформировали мой подход к управлению: четкое распределение обязанностей, обоснованные решения и контроль исполнения», – отметил кандидат.

Среди главных задач в случае назначения Сираев назвал исполнение решений городского Совета и поручений главы города, продолжение начатых проектов и повышение эффективности работы городских служб.

Фото: скриншот трансляции

В числе приоритетов он обозначил надежность коммунальной инфраструктуры, содержание городских территорий и модернизацию дорожной сети. В частности, предложил составить карту проблемных участков инженерных сетей, согласовывать ремонт ливневой канализации и дорог, установить понятные стандарты уборки и благоустройства дворов, парков и скверов.

Отдельное внимание кандидат намерен уделить взаимодействию с управляющими компаниями и контролю качества работ. В дорожной сфере очередность ремонта, по его мнению, следует определять с учетом состояния покрытия, интенсивности движения, маршрутов общественного транспорта и обращений жителей.

По итогам выступлений депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Ильнара Сираева.