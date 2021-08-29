Ильнар Гарифуллин: Татары Башкирии — неиссякаемый источник национальной интеллигенции

Историк и общественный деятель Ильнар Гарифуллин

Фото: Рамиль Гали

Историк и общественный деятель Ильнар Гарифуллин на расширенном заседании совета Всемирного форума татарской молодежи назвал татар Башкортостана «неиссякаемым источником национальной интеллигенции».

Сегодня в ходе расширенного заседания совета Всемирного форума татарской молодежи его участники обсудили вопросы подготовки ко Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября текущего года.

«Переписная кампания в некоторых регионах России превратилась в настоящую борьбу. Это борьба за наше будущее, и она дает нам новые возможности. К проблемным участкам относятся Республика Башкортостан, Тюменская и Астраханская области», — заявил Ильнар Гарифуллин.

По мнению историка, политика башкиризации татар, проводившаяся в Башкортостане, привела к провокациям в других регионах компактного проживания татар. По его словам, в Тюменской области их агитируют записываться сибирскими татарами, в Астраханской области — ногайцами. Поэтому надо приложить усилия для сохранения татар в Башкортостане, подчеркнул спикер.

«Есть еще один аспект: сегодня татары Башкортостана — неиссякаемый источник национальной интеллигенции. Сейчас, когда идут процессы глобализации, обрусения, татарскую нацию от исчезновения будут спасать татары Татарстана и Башкортостана. Пока есть они, татарская нация будет существовать еще минимум сто лет», — спрогнозировал эксперт.