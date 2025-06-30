Ильгиз Зайниев: «Татар-информ» завоевал свою аудиторию в интернет-пространстве

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Художественный руководитель театра им. Г. Камала Ильгиз Зайниев поздравил «Татар-информ» с 35-летием.

«"Татар-информ" сегодня играет большую роль. Информагентство завоевало свою аудиторию в интернет-пространстве. Благодаря деятельности "Татар-информа" увеличивается скорость донесения информации до населения. Видно, что в этой сфере работают профессионалы», – заявил Ильгиз Зайниев.

Он подчеркнул, что работать в «Татар-информе» – это большая честь, но в то же время – большая ответственность. «В первую очередь, это – ответственность в выборе информации, которую следует донести до людей. Журналисты стараются, чтобы люди получали правдивую, достоверную, полезную информацию, без лжи и дезинформации. Хотел бы пожелать, чтобы наше сотрудничество продолжалось и в будущем. Долгих лет плодотворной работы "Татар-информу"», – заключил художественный руководитель театра Камала.