Ильгиз Зайниев о ежегодном Послании Раиса РТ: Цели и задачи четко озвучены

Ильгиз Зайниев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заслуженный работник культуры Татарстана, художественный руководитель театра кукол «Экият», драматург, режиссер Ильгиз Зайниев рассказал о важных моментах ежегодного Послания Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету РТ на 2025 год.

«Цели и задачи четко озвучены, всем нам надо в своих направлениях активно работать. Найти пути, способы выполнения поставленных задач», – сказал он.

«Ни одно из направлений не могу выделить как главное - все они важны для развития нашего общества. Рустам Нургалиевич ни одно из них не обошел, уделил внимание всем приоритетным вопросам», - добавил режиссер.

Ильгиз Зайниев также отметил высокий уровень внимания к театрам, и поблагодарил за это руководство республики.

«Мы бываем во многих регионах страны, и я могу точно сказать, что такого внимания к театрам, как у нас, нет нигде. Нам все лишь надо делать свою работу. Государство оказывает всевозможную поддержку, строятся театры, созданы условия», - подчеркнул собеседник информагентства.

Зульфия Шавалиева