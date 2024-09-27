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Ильгиз Зайниев о ежегодном Послании Раиса РТ: Цели и задачи четко озвучены
Заслуженный работник культуры Татарстана, художественный руководитель театра кукол «Экият», драматург, режиссер Ильгиз Зайниев рассказал о важных моментах ежегодного Послания Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету РТ на 2025 год.
«Цели и задачи четко озвучены, всем нам надо в своих направлениях активно работать. Найти пути, способы выполнения поставленных задач», – сказал он.
«Ни одно из направлений не могу выделить как главное - все они важны для развития нашего общества. Рустам Нургалиевич ни одно из них не обошел, уделил внимание всем приоритетным вопросам», - добавил режиссер.
Ильгиз Зайниев также отметил высокий уровень внимания к театрам, и поблагодарил за это руководство республики.
«Мы бываем во многих регионах страны, и я могу точно сказать, что такого внимания к театрам, как у нас, нет нигде. Нам все лишь надо делать свою работу. Государство оказывает всевозможную поддержку, строятся театры, созданы условия», - подчеркнул собеседник информагентства.
Зульфия Шавалиева
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