Ильгиз Ханов представил свою книгу с изображениями татарских женщин в стиле иконописи

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Брат основателя «Храма всех религий» Ильдара Ханова художник Ильгиз Ханов презентовал сегодня книгу, в которую вошли фотокопии созданных им женских портретов. Книга «Татарские красавицы и шамаили Ильгиза Ханова» вышла тиражом 2 тыс. экземпляров.

«Казанских красавиц я изобразил на холсте в 2016 году по случаю 500-летия казанской правительницы Сююмбике. Это уникальные изображения. Таких картин больше нигде нет. Чтобы они не исчезли, захотел внести их фотокопии в книгу», — рассказал автор корреспонденту «Татар-информа».

По словам Ханова, картины олицетворяют образ Сююмбике. В то же время на портерах проглядывают черты матери, дочери, родственниц самого художника. Он запечатлел девушек и женщин в технике иконописи. В отличие от изображений христианских святых, портреты женщин зачастую украшает татарский национальный орнамент. Также они отличаются наличием мечетей вместо церквей на заднем фоне.

«Эти картины созданы в технике иконописи. Я всю жизнь писал иконы. Взгляд модели, наклон головы делает изображение схожим с иконой», — пояснил Ильгиз Ханов.