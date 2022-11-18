Ильгиз Гилазов: Одним из болезненных вопросов мировой юстиции остается нагрузка

Как и предыдущие годы, одним из болезненных вопросов мировой юстиции остается нагрузка. Согласно статистическим данным, на долю мировых судей приходится 32% уголовных, 82% гражданских, 80% административных и 48% дел об административных правонарушениях. Об этом сообщил председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов на 37-м заседании Госсовета РТ

«Всего судами общей юрисдикции республики за прошлый год и девять месяцев 2022 года рассмотрено более 2 млн дел и материалов, 59% из которых рассмотрено мировыми судьями, – рассказал докладчик. – Средняя нагрузка на один участок составляет 359 дел и материалов в месяц. При этом нагрузка распределяется неравномерно».

Так, например, в первом полугодии 2022 года нагрузка на мирового судью Ново-Савиновского района составила 282 дела и материала в месяц, в Кировском районе – 552. Максимальная нагрузка в республике приходится на судебный участок №1 по Кировскому району – 784 дела и материала в месяц, уточнил Гилазов.

«Аналогичная картина наблюдается во многих районах республики. Верховный суд республики совместно с председательским корпусом предпринимает активные меры по выравниванию нагрузки между участками, где имеется такая возможность», – подчеркнул он.

В настоящее время в республике имеется 190 участков мировых судей, где осуществляют правосудие 182 судьи. Для полного укомплектования судебных участков в соответствии с законодательством не хватает 60 работников.

По словам Гилазова, за девять месяцев этого года уволились 204 человека, или 30% от общего числа госслужащих. Наибольшее количество увольнений зафиксировано в Советском районе Казани — 76 случаев. Стабильно высоким остается количество увольнений в Вахитовском (47), Набережночелнинском (44), Московском (32) судах. «Как и раньше, такая ситуация связана в первую очередь с низким денежным содержанием и значительным объемом работы», – пояснил докладчик.

Он добавил, что всего 1% дел, рассмотренных мировыми судьями, обжалован в вышестоящий суд. Утверждаемость или качество рассмотрения составляет 85% по уголовным делам, 78% — по гражданским и 84% — по административным правонарушениям.

«В 2021 году и за девять месяцев этого года поступило более тысячи обращений, из них 600 в Министерство юстиции и 430 – через сервис электронных обращений на портале мировых судей. Основная причина обращений — несвоевременное направление исполнительных документов и некорректное отношение работников. Мы с этим работаем и с каждой жалобой разбираемся», – заключил председатель Верховного суда.