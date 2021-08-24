Ильфат Файзрахманов заявил в полицию о краже оград с кладбища в родном селе

В селе Нижние Ури Арского района РТ с деревенского кладбища пропали металлические ограды, снятые с могил с целью замены их на новые. Полиция ведет расследование. О пропаже в правоохранительные органы сообщил журналист, редактор газеты «Безнең гәҗит» Ильфат Файзрахманов. О подробностях он рассказал корреспонденту «Интертат».

Ильфат Файзрахманов приехал в родное село на похороны артиста Рашида Шамкая. По его словам, оставленные внутри кладбища ограды исчезли на 3-4 дня раньше.

«Люди видели, как их вывозят, не обратили на это внимания. Ограды тяжелые, массивные, за них можно было бы выручить не менее 20 тысяч рублей. Сдали бы сами, получили бы хоть какой-то доход на содержание кладбища, ведь ее содержат сельчане на свои деньги. Среди оград были и ограды с могил моих родителей» рассказал журналист.

По его звонку в село приехала полиция, Ильфат Файзрахманов, как потерпевшее лицо, написал заявление. «Полиция не рассматривает это дело как вандализм, так как ограды не были сняты с могил. Но для меня это вандалы!» — сказал он.

Сейчас полиция проверяет пункты приема металла, которые находятся рядом. Но Ильфат Файзрахманов полагает, что ограды могли быть вывезены за пределы Татарстана. Журналист выразил обеспокоенность тем, что в стареющем селе жители никак не защищены, что в будущем вандалы могут посягнуть и на стоящие на могилах ограды. «Раньше уже несколько раз разбивали ящик для пожертвований, украли оттуда деньги. Сейчас нет ничего святого, это проблема нашего общества, всей республики», — поделился он.