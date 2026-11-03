Ильфар хазрат Хасанов провел намаз в новой молельной комнате аэропорта Казани

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В терминале «В» Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая накануне Дня народного единства состоялось торжественное открытие молельных комнат – мусалли для совершения намаза и часовни, сообщает ДУМ РТ.

В церемонии приняли участие генеральный директор аэропорта Сергей Романцов, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, первый заместитель Муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов, президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов, имам-мухтасиб Пестречинского района Наиль хазрат Абулханов и другие.

Первый заместитель Муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов поблагодарил президента АПМ РФ и руководство аэропорта за реализацию проекта. По его словам, появление мусаллей – это не просто инфраструктурное решение, а проявление уважения к традициям и образу жизни верующих. Он подчеркнул, что развитие общественных пространств должно учитывать интересы всех национальностей и конфессий.

Президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов, взявший на себя ответственность за обустройство комнаты намаза, поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Муфтия республики Камиля хазрата Самигуллина за поддержку инициативы. Он рассказал, что при разработке интерьера изучали опыт обустройства мусаллей в аэропортах по всему миру, а особую уникальность помещению придает оригинальный декор, в котором соединились татарско-мусульманские художественные традиции.

История создания комнат началась в начале 2026 года, еще на этапе планирования нового терминала: 14 января Сергей Романцов представил Муфтию Татарстана концепцию здания и схему размещения помещений, уделив внимание зонам для молитв. После совещания Камиль хазрат передал инициативу Айдару Шагимарданову, который взял на себя координацию обустройства.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Молельные комнаты расположены на втором этаже рядом с паспортным контролем и зоной предполетного досмотра – после регистрации можно зайти в комнату до досмотра и выхода в зал ожидания. Они работают круглосуточно. В терминале установлены мнемосхемы со звуковым оповещением для людей с нарушениями зрения, информационные таблички представлены на татарском, русском, английском и китайском языках.

Мусалля разделена на мужскую (29,32 кв. м) и женскую (26,71 кв. м) зоны. Там есть михраб, прихожая с полками для обуви, тахаратхана (мужская – 19,21 кв. м, женская – 23,05 кв. м). Комфорт обеспечивают освещение, вентиляция и звукоизоляция, панорамное окно открывает вид на территорию аэропорта. Проект реализован с соблюдением всех нормативных требований.

Сегодня в аэропорту функционируют три комнаты намаза: в терминалах А1, А2 и новом терминале В. В новой мусалле Ильфар хазрат Хасанов провел первый коллективный намаз с участием членов АПМ РФ, почетных гостей и сотрудников аэропорта.