Ильфар хазрат Хасанов: Мы должны брать пример со своих предков, своего рода

Ильфар хазрат Хасанов

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Первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов в прямом эфире канала «ТНВ-Татарстан» в рамках телемарафона, посвященного Году семьи, остановился на самых важных, на его взгляд, ценностях.

«Корни человека, его родители, предки, родовая память — это основа души человека, прививка от безнравственности. Мы — продолжатели своих родителей, предков, своего рода. Всему мы учимся у них,и с помощью этих знаний строим свою жизнь. К сожалению, многие об этом забывают. Мы должны брать пример со своих предков, своего рода», — заявил хазрат.

При этом необходимо впитывать только хорошие качества, подчеркнул он. «Должны взять только хорошее и передавать новому поколению тоже только лучшие качества. Сейчас по наследству переходят квартиры, дома, деньги, и люди считают себя счастливыми, обладая ими. Но счастье не в этом. Счастье — это вера в Бога, духовная чистота, доброе сердце, готовность помочь людям, мужественность в поступках. Детям мы должны передать именно это», — сказал Ильфар хазрат Хасанов.

Гульнар Гарифуллина