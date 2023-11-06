Ильфак Хафизов и Зульфат Закиров стали заслуженными артистами Татарстана

На торжественном вечере, приуроченном к 90-летию Тинчуринского театра, состоялась церемония вручения государственных наград. Почетные звания и медали артистам вручил заместитель Председателя Государственного Совета РТ, руководитель Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марат Ахметов.

Артисты театра Ильфак Хафизов и Зульфат Закиров получили почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан». Зульфия Баширова и Рамиль Гарипов удостоены звания «Заслуженный работник культуры РТ».

Кроме того, были вручены медали Татарстана «За доблестный труд», благодарственные письма Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина.

Директор театра Тинчурина Фанис Мусагитов и главный режиссер театра Туфан Имамутдинов награждены медалями к 90-летию театра. Такая же медаль вручена заместителю министра культуры РТ Ленару Хакимзянову.

Театр Тинчурина был основан в 1933 году по призыву I Всесоюзного съезда колхозников-ударников и личной инициативе Карима Тинчурина как филиал Татарского государственного академического театра. Первый спектакль по пьесе Карима Тинчурина и Кави Наджми «Семья дедушки Булата» («Булат бабай семьясы») был поставлен 6 ноября 1933 года в деревне Шали Пестречинского района Татарской АССР.

Основу труппы в то время составляли такие известные артисты, как Г. Болгарская, А. Ягудин, Г. Камская, Г. Гиматов, М. Рахматуллина, Х. Исмагилов и другие. Руководителями и режиссерами со дня его основания были известные деятели искусств Р. Ишмуратов и Г. Ильясов, позднее А. Мазитов, М. Хамзин. Большую роль в становлении и развитии театра сыграли режиссеры С. Валеев-Сульва, К. Тумашева, Р. Тумашев, а также М. Салимзянов, Р. Бикчантаев, П. Исанбет.

В 1988 году театр был назван именем одного из своих основателей — великого татарского драматурга, актера и режиссера Карима Тинчурина, а также обрел здание на улице Горького в Казани.