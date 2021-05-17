Ильдус Зарипов: Трасса М-12 позволит Татарстану выйти на глобальные рынки

Создание скоростной трассы М-12 позволит предпринимателям республики выйти на глобальные рынки и ускорит приток инвестиций. Об этом рассказал глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

По словам спикера, власти республики перед стартом строительства трассы провели масштабный анализ экономической целесообразности проекта. Также был проведен ряд встреч с местными жителями, обеспокоенными началом строительства. В итоге удалось выработать оптимальный маршрут прокладки трассы.

«Я лично провел 42 встречи с людьми, где обсуждались эти вопросы. Во встречах участвовали представители профильных министерств и ведомств», — рассказал Зарипов.

По его мнению, главным преимуществом проекта строительства скоростной трассы станет развитие экономики района и всей республики. Не останутся в стороне и местные жители: появление трассы приведет к созданию новых рабочих мест, росту торговли, услуг и других сфер жизни людей.

«Самое главное для нас — это развитие производств, приток инвестиций. Ведь трасса будет проходить в непосредственной близости от наших зон развития — промплощадки „Смарт-сити“ и ОЭЗ „Иннополис“. Сейчас там уже есть заявки от предприятий из Москвы, Петербурга, Турции, Германии. Трасса М-12 позволит выйти нам на глобальные рынки», — объяснил глава Лаишевского района.

Полный текст интервью Ильдуса Зарипова ИА «Татар-информ» опубликует в ближайшие дни в рамках проекта «12 этаж».