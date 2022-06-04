Ильдус Зарипов о санкциях: Было определенное беспокойство, но мы продолжаем работать

Несмотря на санкционное давление по итогам первого квартала экономические показатели Лаишевского района не ухудшатся. Об этом в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым сказал глава муниципального образования Ильдус Зарипов.

«Было определенное беспокойство, когда вводились санкции. Но на сегодняшний день мы продолжаем работать так же, как раньше, — рассказал Зарипов. — Мы взаимодействуем с предпринимателями — сначала они были растеряны, у них сломалась логистика, а сейчас страх и шоковое состояние отступили».

Он отметил, что предприниматели быстро адаптировались, а некоторые смогли продолжить работать с западными партнерами в обход санкциям, введенным против РФ.

Комментируя экономические показатели района, Зарипов пояснил, что есть небольшие ухудшения у аэропорта из-за закрытия международных рейсов, однако при этом никто из сотрудников не попал под сокращение. По его словам, напряженность на рынке труда района составляет 0,11.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.