Ильдус Зарипов: К концу десятилетия Лаишевский район вырастет до 130 тыс. жителей

К 2030 году население Лаишевского района РТ может вырасти до 128 тыс. человек. Такие расчеты в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову озвучил глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов.

Он отметил, что прирост населения района сопровождается активным строительством нового жилья. В то же время растет и нагрузка на существующую инфраструктуру.

«Но это и неудивительно в ситуации, когда мы так активно строим. В среднем в год население района растет на 5-6 тыс. человек, и в основном это дети школьного и дошкольного возрастов. Для этого мы ежегодно строим и сдаем новые школы и детские сады, сейчас мы взялись за этот вопрос максимально плотно, чтобы убрать дефицит таких объектов», — подчеркнул Зарипов.

По его словам, районные власти прогнозируют дальнейший приток населения. В итоге число жителей Лаишевского района к концу текущего десятилетия утроится по сравнению с нынешними 44 тыс. человек.

«К концу десятилетия мы ожидаем роста населения нашего района до 128 тыс. человек», — резюмировал Ильдус Зарипов.