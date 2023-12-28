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Ильдус Зарипов доставил лаишевским военным автомобили, теплые вещи и новогодние подарки
Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов отправился в зону СВО и передал землякам-военнослужащим два автомобиля УАЗ «Буханка», один ЛуАЗ, необходимые инструменты, продукты питания, теплые вещи и новогодние подарки общим весом 50 тонн, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Он пообщался с ребятами, которые служат в зоне проведения СВО в Донецком направлении, передал бойцам привет от родных и близких, выразил готовность помогать им и поддерживать их семьи.
«Лаишевские ребята сильные, смелые, отважные, мужественные, чувствуется боевой дух и взаимная поддержка. Наши бойцы могут быть уверены, что пока они защищают Родину, мы всем сплоченным коллективом поможем им — это неравнодушные жители всего района, которые днями и ночами плетут сети, наше „Рыболовное братство“, благотворительный фонд „Помощь СВОим“, предприниматели, волонтеры, дети, жены, матери и бабушки. Мы, в свою очередь, уделяем большое внимание семьям военнослужащих и продолжим помогать им с учетом пожеланий», — сказал Ильдус Зарипов.
Бойцы были рады видеть своих земляков и близких друзей, поблагодарили за подарки, за жизненно необходимую помощь, за неравнодушное отношение. Передали огромный привет своим семьям, близким и друзьям. Поздравили всех с наступающим Новым годом:
«Дорогие мои, родные, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, счастья, мирного неба над головой. Очень-очень вас люблю и очень-очень скучаю по вам. Этот Новый год мы встречаем отдельно, но моя душа, мое сердце с вами. Ваш муж, сын, отец», — поздравил родных и близких от имени наших ребят Дмитрий Дементьев.
Напомним, в прошлом месяце делегация из Лаишевского района РТ посетила часть, которая располагается на Херсонском направлении. Там также проходят службу лаишевские ребята.
Ильдус Зарипов передал бойцам пламенный привет от родных и близких, гуманитарный груз — автомобиль УАЗ с прицепом, лодку, необходимые инструменты, продукты питания, осмотрел их быт.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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