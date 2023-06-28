Илдус Нафиков поздравил ветерана органов прокуратуры с 95-летием

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков прибыл в Арск, чтобы поздравить ветерана органов прокуратуры Татарстана Мубарака Ашрапова с 95-летнием. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: Прокуратура Респбулики Татарстан

Указ о награждении юбиляра 26 июня подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

У Мубарака Ашрапова непростая биография: на его долю выпали испытания военного времени, восстановление страны, служба в органах прокуратуры.

Ветеран органов прокуратуры нес тяжелую трудовую вахту в годы Великой Отечественной войны. В послевоенной время он получил высшее образование в Казанском юридическом институте, после чего более 37 лет посвятил служению Закону.

В октябре 1954 года Мубарак Ашрапов был назначен прокурором Кзыл-Юльского района, а затем последовательно возглавлял прокуратуры Тюлячинского, Сабинского и Арского районов ТАССР.

Мубарак Ашрапов является Заслуженным юристом РСФСР. Он награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью Руденко, Почетными грамотами Генерального прокурора СССР и ЦК профсоюзов.

В день юбилея руководство и коллектив прокуратуры Татарстана присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Мубараку Ашрапову крепкого здоровья, активного долголетия, семейного благополучия, бодрости духа и неиссякаемой энергии.