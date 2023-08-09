Илдус Нафиков подписал соглашение о сотрудничестве с фондом поддержки участников СВО

Фото: сайт Прокуратуры РТ

Прокурор РТ Илдус Нафиков провел рабочую встречу с руководителем филиала госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачиной. Во время мероприятия участники встречи обсудили реализацию мер господдержки ветеранам боевых действий и членам их семей, наметили пути дальнейшего сотрудничества. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Во встрече приняли участие заместитель прокурора РТ Ильнур Ибрагимов, руководитель управления по надзору за исполнением федерального законодательства Марат Шараев, заместители руководителя филиала фонда Надежда Сапрыкина и Алсу Арсланова.

Илдус Нафиков поблагодарил руководство организации за совместную работу и выразил уверенность в том, что вместе они реализуют задачу по защите прав ветеранов и их семей.

«Особое внимание уделяется вопросам, связанным с лекарственным обеспечением, оказанием медицинской помощи, получением социальных пособий, технических средств реабилитации, а также сохранением рабочих мест, трудоустройством, организацией профессионального обучения, социальной адаптацией военнослужащих и их родных», — подчеркнул прокурор республики.

В свою очередь, руководитель филиала госфонда Гузель Удачина отметила, что за несколько месяцев работы сотрудниками организации рассмотрено и разрешено более 1,4 тысячи обращений ветеранов и членов их семей по различным вопросам.

Во время мероприятия также состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между прокуратурой РТ и филиалом госфонда.

Документ подписали прокурор РТ Илдус Нафиков и руководитель филиала госфонда Гузель Удачина.

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