Ильдус Гараев рассказал о важности системного подхода к воспитанию молодежи через спорт на Казанском марафоне

На Казанском марафоне – 2026 руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ильдус Гараев прокомментировал профилактическую акцию Академии творческой молодежи РТ «Финишируй без потерь». Он подчеркнул важность системного подхода к воспитанию молодежи через спорт, отметив, что такие инициативы способствуют формированию неприятия идеологии терроризма и закладывают фундамент культуры безопасности для подрастающего поколения в Республике Татарстан.

В своем комментарии Ильдус Гараев подробно остановился на целях участия ведомства в спортивном событии:

«Казанский марафон – это пример того, как массовые мероприятия объединяют вокруг здоровья, ответственности, и каждый желающий может поучаствовать не только как в спортивно-массовом мероприятии, но и получить ценные знания в сфере безопасности. Аппарат антитеррористической комиссии совместно с организаторами данного мероприятия тоже подготовился. Здесь каждый желающий участник может пройти интерактивную подготовку, получить практические рекомендации и проверить свой уровень знаний в сфере безопасности.

К сожалению, на сегодняшний день профилактика имеет особое значение, так как преступность ушла в так называемое цифровое пространство. Очень много людей вовлекается через сеть интернет в противоправную деятельность. Поэтому мы уделяем профилактике среди населения и правовому просвещению особое внимание. Даже в рамках таких крупных массовых мероприятий».

Сам Ильдус Гараев также принял участие в марафоне на дистанции 10 километров. Отвечая на вопрос о личной мотивации к участию в забеге и о том, как спорт объединяет людей в рамках мероприятия, руководитель аппарата АТК в РТ добавил:

«Во-первых, это здоровый образ жизни. А во-вторых, это ответственность, гражданская моя личная позиция. А также очень приятно с каждым годом, что очень много людей объединяется, именно сознательно ведет, выбирает здоровый путь, образ жизни. Именно сознательный подход именно к такому образу жизни. Это очень радует».

Напомним, что в эти дни на Казанском марафоне проводится масштабная профилактическая акция «Финишируй без потерь». Проект направлен на информирование молодежи о методах противодействия киберпреступности, защиту от идеологического влияния экстремистских групп и формирование ответственного отношения к личной и общественной безопасности.