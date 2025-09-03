news_header_top
Происшествия 3 сентября 2025 18:42

Ильдус Гараев: «Мошенники используют технологии, чтобы подбивать молодежь на терроризм»

В современных реалиях терроризм приобретает новые формы, а злоумышленники используют информационные технологии в деструктивных целях. Именно этот сюжет лег в основу сценариев презентованных видеороликов о противодействии терроризму. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий отделом по обеспечению деятельности Совета Безопасности РТ, руководитель аппарата АТК в РТ Ильдус Гараев.

«Чаще всего вовлекают детей, неокрепших людей и вербуют их для участия в террористической деятельности посредством мессенджеров. К сожалению, Татарстан сталкивался с поджогами автомобилей, трансформаторных ящиков ж/д путей и иными преступлениями, которые были устроены посредством новых технологий», – дополнил он.

