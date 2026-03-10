Ильдус Гараев к 20-летию НАК: Терроризм побеждает неравнодушное общество

Сегодня Национальный антитеррористический комитет отмечает 20-летие. С момента основания в 2006 году он стал центром новой, общегосударственной системы по противодействию терроризму, аналогов которой в мире не было, а благодаря самоотверженной работе комитета и его подразделений в России появился надежный щит, оберегающий мирную жизнь в стране.

К началу XXI века Россия одной из первых столкнулась с международным терроризмом — с 1990 по 2006 год в стране было совершено более 70 жесточайших терактов, погибли свыше 1,6 тысячи мирных граждан, а также около 400 сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. Такая террористическая активность несла угрозу будущему России.

Орган объединяет усилия всех ветвей и уровней власти, а в каждом регионе страны действуют антитеррористические комиссии (АТК), обеспечивающие противодействие угрозе на местах. Не стал исключением и Татарстан, где работа выстроена в полном соответствии с федеральными требованиями.

«АТК в Республике Татарстан возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов. Под его руководством комиссия обеспечивает взаимодействие федеральных структур, республиканских министерств и органов местного самоуправления. На местах – в каждом из 45 муниципалитетов – действуют свои комиссии, которые контролируют ситуацию в городах и районах», – пояснил руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ильдус Гараев.

Главным вектором работы АТК в Татарстане была и остается профилактика террора – лишь за 2025 год в республике провели более 280 тысяч подобных мероприятий. Одним из главных способов стало формирование у граждан иммунитета к радикализму через привитие традиционных духовно-нравственных ценностей. При этом, Ильдус Гараев отмечает, что главный фактор победы над угрозой – объединение всего общества.

«Терроризм побеждают не только спецслужбы – его побеждает общество, в котором неравнодушных больше, чем равнодушных», – отметил он.

Помимо идеологической борьбы, сегодня в стране ведется работа по защите населения от интернет-мошенников, усиливается работа по правовому просвещению жителей, а также постоянно совершенствуется физическая сторона антитеррористической защищенности – устанавливаются современные системы охраны и видеонаблюдения, а персонал проходит регулярные тренировки.

«Каждый гражданин нашей страны должен хорошо понимать, а лучше чувствовать, что защита от терроризма – в нашем единстве, неравнодушии и взаимопомощи. Когда каждый из нас становится щитом на страже мира, для террора не остается ни одной бреши. Безопасность начинается с каждого!» – подытожил Ильдус Гараев.