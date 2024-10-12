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Ильдару Суфиярову присвоили звание Героя России посмертно по указу Путина
Звание Героя России посмертно присвоили жителю Уфы Ильдару Суфиярову. Об этом написал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
Звание уфимцу присвоено по указу Президента России Владимира Путина. Суфияров был старшим лейтенантом и командовал вторым мотострелковым взводом второй мотострелковой роты полка «Башкортостан».
По словам руководителя республики, 12 апреля группа, которой командовал Суфияров, несколько часов удерживала позиции. В один момент военнослужащий остался один и, отражая атаку противника, подорвал себя и трех солдат ВСУ гранатой.
«Благодарю Президента страны Владимира Владимировича Путина и министра обороны Андрея Рэмовича Белоусова за то, что не оставили без внимания наше ходатайство о присвоении старшему лейтенанту Суфиярову высокого звания», - написал Хабиров в посте.
Глава Республики Башкортостан также добавил, что власти региона позаботятся о родных и близких военнослужащего.
«Семьи наших защитников Отечества – наши семьи. Вечная память Герою!», - отметил он.
фото: телеграм-канал Хабирова
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