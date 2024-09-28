Ильдар Ягафаров: «У нас нет фильмов о знаковых татарских деятелях. Это – первая попытка»

Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

«Вагизов интересен тем, что о нем никто ничего не знает»

В сцене, на съемки которой мы приехали, американский военнослужащий в исполнении Сергея Строчкова соблазняет освобожденного из нацистского концлагеря Салея Вагизова ехать в США в качестве специалиста «по редкому татарскому языку».

Работа в одном из заброшенных помещений казанской «Фабрики Алафузова» немного усложняется тем, что в момент уговоров главный герой ест кашу. Для записи одной фразы американца делается далеко не один дубль, поэтому кашу в тарелку приходится докладывать, а от Ильдара Ягафарова, помимо прямых указаний по игре, слышится неожиданное: «Как там у тебя с едой, я не вижу» и «Начали, кушаем!».

Во время перестановки камеры нам удается задать несколько вопросов режиссеру.

– Ильдар Рашитович, расскажите немного о том, что здесь происходит.

– Здесь снимается один из 16 игровых эпизодов документально-игрового фильма «Алифба». Чтобы снять остальные, мы поедем в Печору (город в Республике Коми, построенный заключенными ГУЛАГа, – прим. Т-и), Оренбург, село Татарский Байтуган Камышлинского района Самарской области, Арск.

Все это эпизоды большой и драматичной жизни Салея Вагизова, перед глазами которого прошел фактически весь XX век (С. Вагизов родился в 1908 году, умер в 2005-м, – прим. Т-и). Он еще в детстве потерял родителей, сидел в немецких и советских лагерях. И в 54 года создал свою знаменитую «Алифбу». Все это показалась нам очень интересным. То есть за вроде бы маленькой книгой, которую знает каждый татарин, скрывается гигантская киноистория.

Поэтому нам не хотелось, чтобы это был простенький документальный фильм, было понятно, что фактуру жизни Вагизова одними фотографиями не раскрыть. И мы решили снимать постановочные планы. Как видите, сегодняшний эпизод связан с американским военным. Будут и немецкие солдаты, будет поступление Салея в институт в 1932 году и многое другое. Да, это сложно и дорого. По технологиям это полноценное кино с профессиональными камерами, светом и так далее.

Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

– Значит, это не заказ, вы сами загорелись снимать фильм о Вагизове?

– Да. Я год назад зашел в Арске в музей «Алифбы», мне рассказали эту историю, я ее запомнил. А дальше получилось очень просто. Марат Готович Ахметов, которому ее тоже рассказали, нас поддержал. Не было каких-либо сложностей, все понимали значимость этого фильма. Мы должны показывать интересных, героических личностей Татарстана, нужно снимать целый пласт таких фильмов. В нашем кинематографе очень много авторского кино, но нужно раскрыть и это направление.

Это должна быть целая система. У нас ведь до сих пор не снят фильм о Тукае, не сняты картины о многих других знаковых деятелях. Ну вот, первая попытка. Салей Вагизов интересен тем, что о нем никто ничего не знает. Думаю, детям его история будет очень интересна.

«Родная внучка Вагизова играет собственную бабушку»

– С кем вы делаете эту картину?

– Вагизова играет Эмиль Талипов, ведущий актер Камаловского театра. Сегодняшнего американца – Сергей Строчков, это его дебют в кино. У нас прекрасный оператор из Москвы Александр Родин («Сценарии жизни», «Испытание аулом. Ход конем», – прим. Т-и). Художник-постановщик – известный татарстанский художник Ильгизар Хасанов, художник по костюмам – Лейсан Хазиева, Аня Ахтямова тоже художник-постановщик и художник по декорациям. Задействовано много людей, и благодаря им, я надеюсь, у нас будет достойная картинка.

Самое главное – в этом фильме снимается родная внучка Салея, мы сделали такой оригинальный ход. На самом деле, он довольно волнительный, потому что она не актриса. При этом играет одну из главных ролей – жены Вагизова, то есть собственную бабушку Рамзию Валитову. Они очень похожи, и я решил так сделать, потому что, во-первых, в ней есть некая энергетика и фактура ее родственников, а во-вторых, мне кажется, надо немножко «отбить» театральных актеров. Она, по моему мнению, дает фильму некий шарм документальности. При этом играет очень даже неплохо, боюсь сглазить.

У Рамзии Валитовой тоже была сложная судьба. Она родилась в очень богатой семье золотопромышленников в Стерлитамаке и тоже в подростковом возрасте осталась одна, у нее умерли все родственники. И вот две одинокие судьбы встретились, и для нас было очень важно, чтобы Рамзию сыграла актриса, которая знает и сердцем чувствует эту историю.

Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

– Какой хронометраж у фильма?

– Небольшой, 35-40 минут. Мы должны уместиться в классический школьный урок. И хотим сделать картину динамичной и зрелищной.

– Когда планируете закончить?

– В апреле будущего года.

– То есть планируете зайти с ним уже в новый учебный год?

– Ну, наверное. Самое главное, чтобы получился хороший фильм, тогда с ним можно зайти куда угодно. А если фильм не получится, то учебного года можно и не ждать (смеется).

– Планируете его участие в фестивалях?

– Не знаю… Если он будет нужен кому-то, то, конечно, поедет и на фестивали. Но такой задачи у меня нет. Я прожил большую фестивальную жизнь, мне 53 года, ездить по фестивалям – это уже не мое. Мне хочется снять картины, про которые я чувствую, что они нужны нашему народу, нашим зрителям и мне лично.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работа над «Алифбой» заняла пять лет

Жизнь Салея Вагизова и Рамзии Валитовой действительно изобиловала драматичными поворотами. Например, плененного в 1943 году в окружении под Харьковом Вагизова немцы сначала приняли за еврея и собирались расстрелять – выручил переводчик, объяснивший, что перед ними татарин.

А после трехлетнего пребывания в плену у Салея была возможность уехать в США (его лагерь освободили американцы), но он предпочел вернуться в СССР. Как он думал, к жене и детям, а оказалось, в другой лагерь еще на 10 лет. Рамзия съездила к нему в Печорлаг с двумя детьми и за это была уволена с работы и лишена жилья. Пришлось отречься от мужа, но только на словах – переписка продолжалась «через надежные руки».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Годы спустя после освобождения Салея супруги на протяжении пяти лет работали над татарской азбукой и в итоге победили в соответствующем конкурсе Министерства просвещения ТАССР. В будущем году эта книга отметит свое 60-летие. «Алифба» пережила 42 переиздания, ее суммарный тираж составляет более миллиона экземпляров.

Всего Вагизов и Валитова написали более 40 учебников и пособий. Учебники по родному языку для первого класса «Татар теле» («Татарский язык»), «Туган тел» («Родной язык»), учебники «Язу һәм уку» («Письмо и чтение»), «Рәсемле әлифба» («Иллюстрированная азбука»), «Кызыклы грамматика» («Увлекательная грамматика») и др. используются в обучении по сей день.

На месте утраченного родового дома Вагизовых в селе Татарский Байтуган Самарской области при поддержке Президента (ныне Раиса) Татарстана Рустама Минниханова был построен и открыт в 2016 году музей Салея Вагизова. В Арске же, где супруги проработали почти всю жизнь, с 1999 года действует музей «Алифба».

Рустем Шакиров, Регина Яфарова