Ильдар Хуззятов избран мэром Иннополиса на заседании Совета депутатов

Фото: пресс-служба мэрии Иннополиса

На первом заседании нового состава Совета депутатов города Иннополиса состоялись выборы главы города. По итогам голосования мэром избран Ильдар Хуззятов. С 5 декабря 2025 года он исполнял полномочия главы Иннополиса, сообщает мэрия города.

Ильдар Хуззятов является членом экспертного совета ОЭЗ «Иннополис» и участником Кадрового резерва Раиса Республики Татарстан. Он работает над развитием Иннополиса с момента основания города: в 2015 году начал как специалист и координатор проектов, позднее возглавил Исполнительный комитет. В 2025 году окончил «Школу мэров» – федеральную программу развития муниципального кадрового управленческого резерва.

«Ильдар Хуззятов работает в команде Иннополиса с 2015 года и прошел вместе с городом большой путь. Он хорошо знает Иннополис и его жителей, потому что все эти годы непосредственно участвовал в его развитии. Сегодня город продолжает расти, и впереди новый этап. Уверен, что Ильдар Равилевич сохранит человекоцентричный подход и продолжит последовательно развивать Иннополис – создавать условия для технологических компаний и специалистов, которые выбирают город для работы и жизни вместе со своими семьями», – отметил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

Среди приоритетов развития Иннополиса – площадки для технологического бизнеса, развитие городской среды и научно-популярного туризма.

В конце 2025 года для работающих в Иннополисе запустили программу социальной ипотеки. Сейчас в ней более 100 заявлений на участие. Ведутся работы по разработке проекта планировки территории для строительства домов, запланированного на 2027 год. Участники программы смогут приобрести жилье со ставкой 7% годовых.

«Иннополис растет, и наша задача – вместе с ним создавать новые возможности для комфортной жизни и работы в городе: строить жилье, создавать рабочие места, развивать инфраструктуру и общественные пространства. При этом мы продолжим развивать Иннополис как экспериментальную песочницу для технологий – место, где новые решения можно тестировать в реальном городе вместе с жителями», – отмечает Ильдар Хуззятов.

Вместе с жилой застройкой будет расти и число рабочих мест. В технопарке им. Н.И. Лобачевского готовится к открытию офис ИТ-подразделения крупного российского банка.

ОЭЗ «Иннополис» продолжит развивать инфраструктуру для технологических компаний. В 2027 году планируется открыть «ИнноПарк 2.0» для высокотехнологичных производств. Первый ИнноПарк открылся в 2022 году и сейчас полностью заполнен: 23 компании развивают там проекты по робототехнике, беспилотникам, электронному оборудованию и электронике.

Новые технологии продолжают тестироваться непосредственно в городской среде. Иннополис уже стал экспериментальной площадкой для беспилотного транспорта, роботов-доставщиков, беспилотных авиационных систем и других решений.

Еще одно направление развития – научно-популярный туризм. В Иннополисе проектируется «Научная тропа»: маршрут с 12 интерактивными объектами, которые будут объяснять физические, математические, экологические и инженерные явления через окружающую город среду.