Ильдар Утямышев: Книга «Татарские ученые» поднимает престиж татарской науки
Выход книги «Татарские ученые» поднимает престиж татарской науки. Об этом заявил доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук Ильдар Утямышев.
«Мы создали Татарский центр академической науки, я являюсь его председателем. Мысль об издании такой книги родилась два года назад, мы хотели рассказать о татарской науке. Наука не имеет национальности, но у нас есть заслуживающие внимания ученые. Они показывают потенциал татарского народа, развивавшегося на протяжении столетий», — сказал на пресс-конференции в «Татар-информе» редактор и составитель книги «Татарские ученые».
В книгу также внесены имена людей, среди ближайших предков которых были татары, и татар-кряшен. «Руслан Гринберг — директор Института экономики Российской академии наук. Он татарин по матери, знает татарский язык. Был генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев, он кряшен. Как мы могли их оставить? Они ведь тоже демонстрируют таланты нашего народа», — заявил академик РАЕН.
В книге можно найти и имена создателей вакцины от коронавируса. «Вакцину „ЭпиВакКорона“ разрабатывал генеральный директор новосибирского Центра „Вектор“, доктор биологических наук Ринат Максютов, вакцину „КовиВак“ — доктор медицинских наук, руководитель Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов», — напомнил он.
«Есть люди, которые не имеют научных степеней, но руководят масштабными программами, например, по развитию вычислительной техники. Они тоже нашли свое место в книге. Каждый ученый достоин внимания. Люди того времени были намного умнее. И главное — они оставили нам богатое наследие. Я знаю, что талантливые татары в науке будут и впредь. Мы авторитетный народ в тюркском мире», — убежден Ильдар Утямышев.
Тираж книги «Татарские ученые» — 500 экземпляров. «Ученых много, история татар идет из древних времен. Мы постарались дать полную информацию о каждом ученом. Есть среди них и религиозные деятели, ведь они поддерживали татарский дух. Мы обсуждали эту тему с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным. Эти личности посвятили жизнь служению народу. К сожалению, некоторых уже нет среди нас», — заключил исследователь.