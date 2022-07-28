Ильдар Шамилов выдвинут на пост председателя профкома ПАО «КАМАЗ»

Единственным претендентом на пост председателя профкома ПАО «КАМАЗ» стал заместитель генерального директора автогиганта по безопасности Ильдар Шамилов. Об этом пишет газета «Вести КАМАЗа».

Кандидатуру Шамилова выдвинула профсоюзная организация блока заместителя гендиректора по безопасности, отмечает издание.

Место председателя профкома оказалось вакантным 17 июня, когда свои полномочия досрочно по собственному желанию сложил прежний руководитель Кирилл Пузырьков. Он возглавлял профком два года, с осени 2020-го, когда скончалась руководившая организацией прежде Александра Васильева.

Пока профком КАМАЗа временно возглавляет Ильнар Мухаметшин. При этом он занимает постоянную должность зампреда организации по социально-экономической работе.

Окончательно кандидатура нового председателя профкома КАМАЗа будет утверждена голосованием 10 августа на внеочередной профсоюзной конференции. Такое решение принял президиум комитета.