Ильдар Шакиров: «Казань и пригород сегодня пожинают плоды градостроительных ошибок»

Из-за градостроительных ошибок в Казанской агломерации по-прежнему сохраняется проблема с транспортной инфраструктурой. Такая ситуация сложилась ввиду отсутствия рабочих мест и низкой стоимости жилья – последнее привлекает большое количество жителей. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров на круглом столе, посвященном развитию территории.

«Казань и пригород на сегодня, к сожалению, пожинают плоды ошибок, в том числе и градостроительных, когда относительно дешевое жилье и отсутствие дополнительных рабочих мест рождают огромное количество транспортных и социальных проблем», – сказал Шакиров.

По его мнению, для решения этих проблем необходим системный подход, а именно создание соответствующей правовой базы и механизмов привлечения финансовых средств в развитие инфраструктуры. При этом важно также сбалансировать строительство жилья, социальных и общественных объектов, а также увеличить количество рабочих мест, расположенных максимально близко к местам проживания горожан.

Все эти проблемы будут решать согласно стратегии, прописанной в мастер-плане Казанской агломерации.

«Мастер-план для всей агломерации даст возможность найти баланс развития Казани и прилегающих муниципалитетов, входящих в состав агломерации. Потенциал этого документа, мастер-плана, просто огромен», – заключил он.

Шакиров также напомнил, что в Казанской агломерации проживают 1,7 млн человек – 43% населения Татарстана. На ее территории формируется около 44% валового регионального продукта республики, 38% всех инвестиций и 71% вводимого жилья.