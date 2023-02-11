Ильдар Нугуманов: «Готовим проект, чтобы выпускники-ветеринары 3 года работали в селе»

Исходя из чего формируются цены на молоко? Обязаны ли владельцы скота оплачивать стоимость прививок? Какие правила взятия пробы молока должны быть соблюдены в зимний период? На вопросы читателей отвечает заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Ильдар Нугуманов.

Ильдар Нугуманов: «Наши ветеринарные врачи всегда внимательны к чаяниям людей»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ильдар Нургалиевич, наших читателей волнует принцип отбора молока для определения его жирности в зимний период. Они считают неправильным отбирать молоко из середины емкости, поскольку в отстоявшемся молоке сливки поднимаются вверх, соответственно, внизу оно будет менее жирным.

При измерении жирности молока перед взятием пробы его необходимо взбалтывать в течение 1-2 минут. Затем трубка прибора опускается в емкость и отбирается проба, всасывая молоко снизу вверх. Жир легче воды, поэтому он поднимается вверх. Поэтому независимо от времени года молоко необходимо взбалтывать. Если специалист не выполняет эти требования, нужно сообщить в районную ветеринарную организацию. На ветеринарных машинах телефон указан. Это круглосуточный номер. Можно позвонить и высказать все претензии.

«В прошлом году 1 литр молока стоил в среднем 28 рублей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Цены на молоко в районах республики разные. Почему так происходит? Большинство вопросов о ценах на молоко поступило из Аксубаевского, Дрожжановского, Апастовского, Буинского, Камско-Устьинского районов.

Вопрос не относится к области ветеринарии, но я проконсультировался у специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. Действительно, в прошлом году 1 литр молока стоил в среднем 28 рублей. В то же время в Балтасинском, Кукморском районах цена доходила до 30 рублей. Самая низкая цена – в Дрожжановском районе, там за литр молока производителю выплачивали менее 24 рублей. Первая причина – большое расстояние до перерабатывающих заводов. Во-вторых, цены на молоко устанавливает не Министерство сельского хозяйства и не другие службы, а молкомбинаты и сборщики молока. Конечно, если бы в деревнях закупочные цены выросли, мы тоже были бы рады. Потому что получение молока – это большой труд сельского жителя.

Искусственное оплодотворение также обходится недешево. Один из читателей жалуется, что два раза вызывал специалиста, и оба раза безрезультатно. Обязаны ли в таких случаях вернуть деньги?

Государственная программа по искусственному оплодотворению много лет довольно успешно работает. В деревнях функционируют разные службы – ветеринары, осеменаторы в хозяйствах и даже частные предприниматели, оказывающие такую услугу населению. Что касается конкретно вопроса читателя, то я бы обратил внимание на состояние здоровья животного. Если корова после отела быстро очистилась и своевременно восстановилась, то шанс наступления беременности после первой же процедуры искусственного осеменения составляет 70-80 процентов. Но если послед идет долго, процесс очищения затягивается, то шансы на успешное оплодотворение уменьшаются и составляют всего 15-20 процентов. Я бы рекомендовал такой корове еще до процедуры осеменения провести обследование на УЗИ.

«Уже после первой безуспешной попытки осеменения надо сделать УЗИ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В прошлом году для каждого района были закуплены аппараты УЗИ. Такое обследование стоит всего 100 рублей. Поэтому необходимо сначала обратиться к районному ветеринарному врачу. Перед осеменением обязательно надо убедиться, что у коровы нет гинекологических заболеваний – могут быть и хронический эндометрит, спайки, кисты… При наличии подобных проблем даже многократное осеменение может не дать результатов. Уже после первой безуспешной попытки надо сделать УЗИ. Если все в норме, корова может забеременеть естественным путем. Также можно это сделать при помощи введения лекарственных препаратов. Сейчас многие хозяйства перешли на такой метод.

За безуспешное осеменение вернуть деньги нельзя. Потому что процедура требует определенных затрат – и семенной материал, азот, дорожные расходы, потраченное специалистом время. Но стоит отметить, что у нас ребята после двух безуспешных операций стараются третью провести бесплатно.

Насколько востребована услуга УЗИ у владельцев коров? Уже есть какая-то статистика?

Аппараты УЗИ появились в районах еще только в прошлом году. Возможно, не все о них слышали, но такие возможности сейчас в районах есть.

«Молоко коров с гематологическими заболеваниями не пригодно к употреблению» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще один вопрос по поводу качества молока. Распространено мнение, что молоко от лейкозной коровы после кипячения безопасно для употребления. Это на самом деле так?

Раньше ветеринарные правила от Министерства сельского хозяйства допускали употребление в пищу молока от лейкозной коровы после его термической обработки. С 1 сентября прошлого года эти правила изменились. Из них следует, что молоко коров с гематологическими заболеваниями не пригодно к употреблению. Весной и осенью проводится проверка коров на лейкоз. При положительной реакции на иммунодиффузии (РИД) кровь этой коровы проверяется повторно. Если в крови обнаружены изменения лимфоидной ткани, то это считается признаком гематологического заболевания и корова в течение двух недель должна быть сдана на мясо.

При том, что государством предусмотрена денежная поддержка для владельцев коров с лейкозом – за одну отправленную на мясо корову они получают 10 тыс. рублей компенсации.

Обязаны ли владельцы платить за профилактические прививки? Нет ли какой-нибудь субсидии, чтобы вернуть им эти средства?

В весенний и осенний период принимаются профилактические меры. Они обязательны. В Татарстане сегодня зарегистрировано более 900 тыс. голов крупного рогатого скота. Весенние проверки у нас стартовали уже 1 февраля. Осенние начинаются 1 августа. Анализ крови на бруцеллез, туберкулез и лейкоз мы берем два раза в год. Бруцеллез и туберкулез – опасные для человека хронические заболевания. Анализ проводится бесплатно. Лейкоз не считается особо опасным, поэтому исследование оплачивается владельцем животного. Кроме того, дважды в год проводится вакцинация против сибирской язвы и эмфизематозного карбункула. Эти болезни также могут переходить к человеку. К счастью, с 2014 года они в республике не встречались. Эти прививки тоже проводятся бесплатно. Если 7-8 лет назад мы регистрировали около 200 случаев бешенства, то в 2022 году было выявлено всего семь случаев, и то у невакцинированных кошек. Прививка против бешенства, нодулярного дерматита тоже делается бесплатно.

«В весенний и осенний период принимаются профилактические меры. Они обязательны» Фото: © «Татар-информ»

На обследование скота предусмотрена субсидия. Если у вас заключен договор с ветеринарной службой и домашний скот зарегистрирован в хозяйственной книге, то 300 рублей возвращаются.

Читатели также интересуются, должен ли работодатель требовать у работника справку об отсутствии туберкулеза, поскольку эта болезнь может передаваться от человека к животным, и наоборот.

Верно, туберкулез – социальное заболевание. Им болеют и люди, и животные. Туберкулез вызывают различные виды микобактерий. Наиболее часто встречаются птичий туберкулез, бычий и человеческий. Бычий туберкулез опасен, он может переходить от человека к животным, от животных – к человеку. Каждый, кто устраивается на работу в сфере сельского хозяйства, должен обследоваться на туберкулез. Также необходимо пройти флюорографию.

Вопрос пришел от жителей Шишинерского сельского поселения Балтасинского района. Они жалуются, что не смогли получить ежегодную субсидию на лошадей. «В прошлом году мы собрали все документы, сдали, но нам сказали, что выделенная субсидия закончилась. При том, что в нашем поселении лошади только в трех хозяйствах. Одно хозяйство успело получить субсидию, два остались ни с чем», – пишут сельчане.

На этот вопрос отвечаем вместе со специалистами отдела развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства РТ. Всем личным хозяйствам предусмотрена субсидия. Для участия есть определенные условия. Об этом осведомлены все главы сельских поселений. Они вводят сведения в автоматизированную систему «Мои субсидии». Специалисты министерства проверяют каждый документ, при наличии неточностей возвращают для правки. В этом году на такую субсидию предусмотрено 8 млн рублей. Субсидия назначается в зависимости от категории скота. Если это лошади, то они должны быть старше 3 лет. Они должны быть указаны в электронной книге хозяйства. В этом году размер субсидии – 5 тыс. рублей.

«Субсидия назначается в зависимости от категории скота. Если это лошади, то они должны быть старше 3 лет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Важно с началом конкурса быстро собрать документы и напоминать главе сельского поселения, чтобы не затягивал с отправкой данных в министерство.

Такие выплаты имеются и для владельцев коров: 2 тыс. рублей – если в хозяйстве одна корова, 3 тыс. рублей – две коровы и 4 тыс. рублей субсидии, если в хозяйстве содержатся три коровы. Для получения этой помощи также необходимо обратиться к руководству сельского поселения.

Предусмотрена ли государственная поддержка при покупке породистых нетелей?

Такой вид субсидий есть. При покупке породистых, стельных и коров-первотелок выплачивается компенсация от государства. Для нетелей – в размере 60 тыс. рублей, породистых телок, нетелей или первотелок – 70 тыс. рублей.

Какие заболевания могут быть причиной закрытия на карантин?

Карантин вводится при обнаружении очагов инфекционных заболеваний, таких как бешенство, африканская чума, птичий грипп, лейкоз.

«Карантин вводится при обнаружении очагов инфекционных заболеваний, таких как бешенство, африканская чума, птичий грипп, лейкоз» Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

И вопрос по этой же теме: в 2021 году ветеринар потребовал забить свиней из-за опасности появления АЧС. Полагается ли какая-либо компенсация в таких случаях?

Действительно, в 2021 году в Татарстане были зафиксированы очаги африканской чумы свиней, завезенной в населенные пункты дикими кабанами. Эпицентром стали Елабужский, Заинский, Новошешминский районы. В течение месяца заболевание было взято под контроль и ликвидировано. Летом прошлого года также внезапно были выявлены 11 случаев. Тогда мы попросили хозяйства забить животных. Если владелец делает это сам, то компенсация не выплачивается. Если животное из зоны карантина увозят ветеринары, то до этого компенсации выплачивались. С 1 марта вводятся изменения. В случае если владельцы не выполняют требований ветеринаров, компенсация им выплачивается частично или не выплачивается совсем. Информационные буклеты с требованиями сейчас до владельцев доносят ветеринарные врачи. Там содержатся правила ухода и кормления. Например, в свинарник нельзя допускать посторонних, владелец не может зайти к животным в уличной одежде, должен переодеться. Некоторые виды корма необходимо отварить, и так далее.

Следующее сообщение, которое мы получили, не вопрос, а благодарность: «Врач Апастовского районного ветеринарного участка Марат Гайфуллин в любое время суток приходит на помощь. Настоящий мастер своего дела, большое ему спасибо!» – пишут жители района.

Спасибо, очень приятно такое слышать. У нас ведь люди больше привыкли критиковать. Наши ветеринарные врачи всегда внимательны к чаяниям людей. Думаю, и в будущем наш труд будет оценен по достоинству.

«Если позовете участковых ветеринаров, конечно, они придут на помощь» Фото: © «Татар-информ»

Что делать в ситуации, когда в деревне нет ветеринара? Должен ли он сам приезжать из соседней деревни?

Раньше в каждой деревне было хозяйство и один или два ветеринара. Сейчас ситуация другая. Остались только ветеринары государственной службы. Если позовете участковых ветеринаров, конечно, они придут на помощь.

Почему возникает нехватка кадров, ведь каждый год ветеринарная академия выпускает большое число специалистов? Им выплачиваются стипендия, подъемные. Почему они не привлекаются в хозяйства?

Этот вопрос мы знаем. Сегодня обеспеченность участковыми ветеринарами на уровне 90 процентов. А в сельском хозяйстве показатель намного ниже, во многих хозяйствах ветврачей нет. Поэтому мы готовим проект, который обязует выпускников бюджетных отделений вузов 3 года отработать в селе. В ближайшее время проект будет предложен в Госсовет республики.

«Сегодня обеспеченность участковыми ветеринарами на уровне 90 процентов. А в сельском хозяйстве показатель намного ниже» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К сожалению, к обучению для себя специалистов даже на выделенные целевые средства хозяйства особо не проявляют интереса. В государственную службу мы ежегодно принимаем около 30 студентов, они после обучения обязаны отработать два года. Считаю, что в этом вопросе сами руководители агропромышленных предприятий должны проявлять инициативу.

Автор: Чулпан Шакирова, intertat.tatar; перевод с татарского