Ильдар Нугманов: «Многие спортсмены ждут возвращения России, но боятся сказать лишнего»

Ситуация с приглашением Павла Ростовцева в Союз биатлонистов России (СБР) вызвала неоднозначную реакцию у экспертов. В интервью «ТИ-Спорт» президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов рассказал о причинах такого отношения к происходящему, а также высказался по конфликту с Виктором Майгуровым и возвращению России на международную арену.

Ильдар Нугманов: «Должность главного тренера спортивной сборной России по виду спорта и вице-президент СБР по спорту с функционалом главного тренера – это разные понятия»

Фото: biathlon-rt.ru

«Какие у Ростовцева обязанности и во сколько это обойдется СБР?»

Как оцениваете новость о назначении Ростовцева главным тренером сборной России?

Прежде чем дать оценку этому назначению, нужно понять, на какой пост назначен Павел Ростовцев и в какую организацию. 9 января были сообщения, что у биатлонистов появился главный тренер, 11 января уже получаем информацию, что Ростовцев назначен вице-президентом СБР по спорту с функционалом главного тренера. Какие у него обязанности и во сколько это обойдется СБР, мы пока не знаем. Должность главного тренера спортивной сборной России по виду спорта и вице-президент СБР по спорту с функционалом главного тренера – это разные понятия.

Считаете это назначение немного несвоевременным?

В нашей нынешней ситуации в стране очень важно оптимальное и рациональное использование финансов. Сегодня важно поддержать действующих спортсменов сборной и практикующих тренеров, которые непосредственно работают с командой.

А как же сборной без главного тренера?

Конечно, нужна общая координация работы, но сегодня мы видим, что каждая группа свою работу знает. Есть тренерский совет СБР, есть тренерский исполком, есть председатель тренерского совета СБР, есть советники президента. Я думаю, они со своей работой справляются самостоятельно хорошо.

«У нас как такового конфликта с Майгуровым не было. Просто у каждого региона была своя точка зрения» Фото: biathlonrus.com

«Как такового конфликта с Майгуровым не было»

Как обстоят дела с главой Союза биатлонистов России (СБР) Майгуровым? У вас был некий конфликт с ним во время выборов президента организации. Какие-то препоны не ставит в вашей работе из-за этого?

Я никаких препон не вижу, не чувствую с их стороны. Работаем в обычном режиме. Переписываемся, созваниваемся, обсуждаем работу.

С конфликтом покончено?

У нас как такового конфликта не было. Просто у каждого региона была своя точка зрения. Естественно, кто-то высказывался в пользу одного кандидата, кто-то в пользу другого. Думаю, это все не должно иметь последствий для работы. Пока каких-то последствий нет, и я уверен, что их и не будет. Потому что мы все работаем в интересах биатлона.

Уже встречались с ним после переназначения?

Мы с Виктором Викторовичем несколько раз общались, в основном по поводу перехода, переписывались. У нас ведь практически сразу после выборов оформился перевод спортсмена из Удмуртии в сборную Татарстана, который до этого длился очень долго. В Ханты-Мансийске мы с ним лично встречались, когда был первый этап Кубка России. Так что никаких вопросов нет. Все нормально отнеслись.

«Разум должен восторжествовать, и мы все должны соревноваться в одинаковых условиях друг с другом» Фото: biathlonrus.com

«Все должны соревноваться в одинаковых условиях друг с другом, вне зависимости от политических мыслей и взглядов»

По поводу перехода российского спорта в Азию ничего не слышали?

Слышал по поводу перехода футбола в Азию, но все нюансы и обстоятельства не знаю. В биатлоне такого нет. По крайней мере, региональные федерации никаких движений на этот счет не чувствуют.

Как вы сами считаете, чем вся эта ситуация с отстранением завершится и когда?

Мое мнение, что все должно вернуться на свои места. Мы европейцы (улыбается). И в своем статусе должны вернуться в Европу. Это отстранение ни в какие рамки не лезет. Говорят, через Азию вернут. Не знаю, может, юридически это и правильно, но пока я ничего не могу сказать на этот счет. Естественно, если есть возможность каким-то образом оттуда вернуться на мировую арену, то я думаю, этот шанс надо использовать.

Думаете, в Европу вернут?

Разум должен восторжествовать, и мы все должны соревноваться в одинаковых условиях друг с другом, вне зависимости от политических мыслей и взглядов. Я, как патриот, считаю, что Россия права, а Европа с США не правы в этом отношении. Справедливость должна восторжествовать, и, надеюсь, они там тоже придут к разумному решению.

Как считаете, в Европе чувствуют нехватку россиян на стартах?

С европейцами я особо-то не общался. Но вот недавно Губерниев говорил, что там лыжники не чувствуют отсутствия наших. На это один из лыжников из Норвегии возразил, мол, это не так, им не хватает российских спортсменов для полноценной борьбы. Я думаю, многие спортсмены считают, что не хватает. Просто об этом никто открыто не заявляет.

Боятся?

Побаиваются, наверное, не хотят наговорить лишнего. Каждый спортсмен, уважающий себя, он всегда хочет соревноваться с сильнейшими, к которым относятся и спортсмены из России и Республики Беларусь. Вряд ли им приносят большое удовольствие победы на соревнованиях, откуда отстранены их соперники. Есть же такое, когда на какой-то турнир не приезжают лидеры и победителю говорят, мол, не все участвовали, ты вот там попробуй выиграть, где фавориты стартуют. И то же самое здесь. Когда все сильнейшие участвуют, то каждому спортсмену выиграть почетнее и престижнее.

«Если по пятибалльной шкале, то поставлю четверку» Фото: biathlon-rt.ru

«Конечно, рассчитывали на более хорошие результаты, но...»

Если подводить итоги первой половины сезона для сборной Татарстана, то какими они будут?

Мы, конечно, рассчитывали на более хорошие результаты, но в силу обстоятельств у нас не совсем получилось задуманное. Но все равно есть медали, есть близкие к подиуму места, так что будем продолжать свою работу дальше. Были у нас и пополнения в составе, были и потери в команде. Кто-то по состоянию здоровья, кто-то так отчислился.

На какую оценку оценили бы первую часть?

Если по пятибалльной шкале, то поставлю четверку. Есть к чему стремиться, что улучшать. Поэтому пока так.

Какие успешные результаты можете выделить?

По успехам: у нас на первенстве России по летнему биатлону есть первое место Анны Винокуровой, третье – Карины Иштугановой, это девушки средней возрастной категории. Есть у нас у старших девушек места в первой четверке, места в первой двадцатке по летнему первенству. Если перейти к зиме, на всероссийских соревнованиях у нас есть 3-4-е место на соревнованиях среди юниоров. Есть 9-е место на российских стартах, в первую двадцатку попадали много раз.

Есть какие-то актуальные новости из расположения сборной Татарстана?

Вот в Екатеринбурге на соревнованиях был, видимо, какой-то очаг, многие спортсмены со всей России заболели. К сожалению, наши татарстанцы тоже попали в число заболевших. Сейчас уже выздоравливают, приступают к тренировкам. В новом году соревнования должны были во вторник начаться, мы сейчас в Саранске среди юниоров. Из-за морозов отложили старт. Думаю, скоро погода уже позволит нам соревноваться по юниорам. Также сейчас в Уфе находятся наши старшие юноши и девушки, они ждут своих стартов.

Из районов какие бы отметили в плане улучшения результатов и развития в последние годы?

Набережные Челны и Тукаевский район у нас сильно отличаются в этом плане, прибавили сильно в детском биатлоне. У них работа кипит, появились свои спонсоры, родители помогают активно. Тукаевский район летом построил пневматическое стрельбище на 10 установок, красивое, удобное. И вот буквально 6 января там провели биатлонные соревнования среди детей. В Челнах уже шесть этапов провели турнира под названием «Энергия добра». Очень красочно одеваются, форму заказали на пошив. Мы от федерации помогли закупить инвентарь, спортивную форму, вложились в призовой фонд. Очень хорошо работает школа в Васильево. Они участвуют в соревнованиях, свои тоже старты проводят.

Фото в анонсе: biathlon-rt.ru