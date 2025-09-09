Ильдар Гильмутдинов: «Вышел из своего дома, и тебе уже родной язык не нужен? Это не так!»

Накануне в России впервые отметили День языков народов РФ. Как развивается татарский язык в республике и за ее пределами и что важно для воспитания молодого поколения, в интервью «Миллиард.Татар» рассказал депутат Госдумы и председатель Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов.





Ильдар Гильмутдинов: «Усваивать татарский язык детям в других регионах сложно, надо помогать»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы самая крупная федеральная национально-культурная организация в России»

Ильдар Ирекович, буквально неделю назад завершились уже 35-е Дни татарской молодежи. Расскажите, пожалуйста, как они прошли, какие итоги можно подвести?

Это были 35-е насыщенные событиями Дни татарской молодежи (ДТМ), начало которым было положено в лагере «Волга» еще в 90-е годы студентами татфака КГУ. В то время я работал секретарем обкома комсомола республики, тогда мы поддержали эту инициативу, помогли организовать содержательную часть этого мероприятия. Для участия в первых ДТМ тогда татарская молодежь приехала со всего мира, было много делегатов, обсуждались вопросы взаимодействия молодежи, сохранения татарского языка и традиций, тогда родилось много важных проектов.

С тех пор мы поддерживаем и сопровождаем ДТМ сначала в рамках Государственного комитета по делам детей и молодежи РТ, затем Министерства по делам молодежи РТ, потом и Федеральной национально-культурной автономии татар. В первую очередь наша задача – системно взаимодействовать с татарской молодежью, проживающей за пределами Татарстана.

Вы возглавляете Федеральную национально-культурную автономию татар уже 18 лет. Какие итоги деятельности ФНКАТ вы можете подвести?

Мы являемся самой крупной федеральной национально-культурной организацией в России, в составе у нас 49 региональных и местных организаций. Ну и понятно, что по численности участников мы самые многочисленные. Наша первейшая задача – работа с молодежью, важно готовить смену старшему поколению – объединять, обучать, помогать. За пределами Татарстана очень сложно сохранять родной язык, свои традиции и культуру.

Это были 35-е насыщенные событиями Дни татарской молодежи, начало которым было положено в лагере «Волга» еще в 90-е годы студентами татфака КГУ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«За пределами Татарстана татар даже больше, чем в Республике Татарстан»

А как вы работаете с татарской молодежью? Какие меры принимаются для решения этой проблемы?

Для того чтобы наше молодое поколение не забыло наши традиции и язык, с ними нужно быть на связи, поддерживать и работать системно, а не просто проводить мероприятия за мероприятиями. С этой целью в свое время был создан при Госкомитете РТ по делам детей и молодежи центр «Идель», целевой аудиторией которого являются как раз таки татарская молодежь и дети, проживающие за пределами Татарстана. Для сведения: за пределами Татарстана проживает 3,5 млн татар.

Помимо ДТМ реализуется много других мероприятий: например, Школа лидера татарской молодежи, когда по программе профильной смены в лагере «Волга» проводятся семинары и встречи, направленные на сохранение языка, традиций и культуры.

В свое время Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поддержал национально-культурные автономии татар грантовым конкурсом, ежегодно наши общественные объединения заявляются на гранты со своими проектами. Около десятка региональных татарских организаций ежегодно выигрывают гранты и реализовывают свои проекты. В большинстве проектов акцент делается на молодежные мероприятия.

Каждый год несколько молодежных проектов из регионов получают от ФНКАТ финансовую поддержку. В этом году, если не ошибаюсь, было три таких инициативы.

То есть три региона.

Да, Пермь, Самара, Челябинск.

Говорят ли ребята из регионов на татарском, что вы наблюдаете по итогам тех же мероприятий ДТМ?

Это очень непростой процесс, и мы видим, что усваивать татарский язык детям в других регионах сложно, надо помогать. Одним из эффективных способов и важных направлений нашей работы является языковой лагерь, который ежегодно проводится летом. В этом году участие приняло 150 детей из 22 регионов, которые занимались изучением татарского языка в течение 18 дней. К сожалению, половина из них не знает родного языка. И понимает, и разговаривает на татарском всего 20% от общего числа, около 30% понимают, но не говорят. Дела обстоят пока что так, и нас это очень беспокоит. Мы понимаем, что за смену лагеря языку обучить невозможно, но мы стараемся погрузить детей в среду, пробудить желание изучать свой родной язык.

Кроме того, конечно, в Татарстане много таких мероприятий: и Министерство образования проводит такие языковые лагеря, есть движение «Сәләт» и другие. Создаются условия и в регионах России: работают татарские культурные центры в Ульяновске, в Тюмени, в Марий Эл, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и т. д. Финансируются они из региональных и муниципальных бюджетов, что дает возможность формировать штаты, в этой работе мы всегда оказываем активное содействие. В некоторых городах есть школы и детские сады с национальным компонентом: в Башкортостане, в Удмуртии, в Самаре, в Ульяновске, в Москве.

Конечно, эта работа продолжается и в том числе через активных ребят из ДТМ, которые собирают молодежь и пропагандируют татарскую культуру в общественных организациях. Воспитываем преемственность. Наша молодежь требует к себе внимания и поддержки, у них есть желание что-то делать, и мы им в этом помогаем.

«Во многих регионах есть татарские культурные центры, где организованы уроки татарского, есть онлайн-ресурсы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Получается, вышел из своего дома, и тебе уже родной язык не нужен? Это не так!»

Наметили ли какие-то планы по итогам прошедших мероприятий?

Пока после ДТМ есть общее видение и общие планы, еще раз более подробно о них мы продолжим говорить уже в декабре, когда соберутся лидеров и активисты региональных организаций.

Вы сказали, что половина детей, приезжающих на курсы в Татарстан, не знает родного языка и не понимает его даже на слух. Что делать в такой ситуации, как ее решать?

Во многих регионах есть татарские культурные центры, где организованы уроки татарского, есть онлайн-ресурсы, тот же «Ана теле», который по многочисленным просьбам был возобновлен и включает в себя разные уровни изучения языка. В конце концов, есть приложения, в которых можно смотреть татарские мультфильмы и ТВ-программы, даже слушать радио – все это при желании очень легко найти.

Но самое главное – в семье на татарском разговаривать, особенно это важно в общении с детьми. На встречах в рамках детских профильных национальных смен, общаясь с детьми в различных ситуациях, я стараюсь своим примером показать, что можно свободно говорить и на русском, и на татарском, что это не сложно, но дает огромные преимущества в коммуникациях с представителями разных народов.

Бытует же мнение, что язык остался только на кухне, на нем говорят только дома.

Получается, вышел из своего дома, и тебе уже родной язык не нужен? Это не так, тем более если ты живешь в Татарстане. В своей депутатской работе он мне постоянно нужен не только для общения с людьми в татарских деревнях, но и международных коммуникаций.

Опять-таки в вопросе языка очень большую роль играют родители и семья. Даже для того, чтобы открыть в школе или детском саду группу, нужны инициатива и согласие родителей, заявления. Хотя бывает и так, что родители хотят, чтобы их дети знали родной язык и культуру, а они сами к этому никаких усилий не прилагали. Так не получается.

«Самое главное – в семье на татарском разговаривать, особенно это важно в общении с детьми» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Поэтому причин для беспокойства, я думаю, в этом плане нет»

Минпросвещения скорректировало нагрузку родных языков для школьников. Как это может отразиться на будущем татарского языка, на ваш взгляд?

Да, в соответствии с нормами Санпина, принятыми еще в 2021 году, была скорректирована нагрузка для 1-х классов. Чтобы войти в норму 20-часового обучения, были сокращены часы родных языков. Но именно в этом возрасте в ребенка нужно закладывать основы, самые важные знания, родной язык. Татарстан нашел в рамках действующих норм закона решение этого вопроса.

Но родители переживают, что их детям будет трудно изучать сразу несколько языков, возникнут сложности со сдачей экзаменов и т. д.

Но ведь татарские школы, которые работают в том же Ульяновске, Самаре или Москве, считаются очень сильными, там работают очень сильные педагоги, ученики которых имеют очень хорошие показатели по русскому языку, физике и математике, участвуют в олимпиадах и очень хорошо сдают ЕГЭ. Поэтому причин для беспокойства, я думаю, в этом плане нет. Более того, в татарских школах обучаются не только дети татар, в московской татарской школе из 600 детей только 10% – татары. Другие родители приводят в эти классы своих детей, видя результаты школы, несколько часов татарского языка их почему-то не останавливают и не пугают. В этих школах, как правило, и из-за национального компонента хорошо поставлена воспитательная работа.

«Если я не ошибаюсь, практически всего 30-35% целевиков в Татарстане идут работать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Специалистов готовим, но до школ они не всегда доходят»

А есть ли какая-то статистика касательно того, в каких регионах в качестве «родного» в школах изучается татарский? Потому что учителей в регионах, скорее всего, не хватает, и как такового выбора «родного» языка там нет.

Вы знаете, учителя есть практически везде. В наш университет, где готовят этих педагогов, студентов на эти факультеты принимают со всех регионов. Эти студенты – целевики, которые в первые годы даже получают стипендию до 15 тысяч рублей. Проблема есть только в том, что не все целевики потом возвращаются работать в свои регионы. Если я не ошибаюсь, практически всего 30-35% целевиков в Татарстане идут работать. Получается, что специалистов мы готовим, но до наших школ они не всегда доходят. Сейчас в этой сфере происходят изменения, в том числе пересматриваются нормы, зарплаты педагогов, надеемся на улучшения. Медицинское образование, кстати, сейчас полностью становится целевым, не только университеты, но и колледжи, у них эта система уже налажена.

С педагогами других регионов работает Министерство образования и науки РТ. Каждый год собирают учителей родного татарского языка со всей страны, проводят форумы, поощряют, награждают победителей конкурсов. Такие мероприятия тоже являются хорошим стимулом для учителей и воспитателей.

А закон, касающийся иностранных языков в городской среде, который начнет работать в марте 2026 года? Как он будет работать?

Этот закон направлен на сохранение и поддержку русского языка и государственных языков республик РФ, других языков народов РФ, нацелен он именно на то, чтобы мы ушли от большого количества иностранных названий на улицах города. Даже если пройтись по Казани, много названий написано не на русском или татарском языках, а просто на английском. Что касается татарского языка, у каждого субъекта страны есть возможности и в рамках своего законодательства издать указ о том, что и как должно переводиться, в рамках закона о языках. Республика может там обозначить все нюансы.

«Если ты сам чувствуешь себя частью своего народа, чувствуешь себя близким к традициям и культуре, то и окружение у тебя будет соответствующим» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не нужно стесняться диалектов или акцента, на языке нужно говорить»

Есть мнение, что, приезжая в Казань, люди из районов Татарстана скорее спешат уехать обратно. Говорят, «Казанда татар мохите юк». Как вы на это смотрите и что для вас «татар мохите»?

Это даже удивительно для меня, я бы не сказал, что в городе сейчас мало татарского или национального. У нас проводится большое количество фестивалей, татарских мероприятий, есть концерты и есть театры. Раньше в Казани и говорить на родном языке стеснялись, но сейчас такой проблемы нет, даже в общественном транспорте или на улице можно услышать разговоры на татарском. Я думаю, что люди сейчас избалованы, привыкли к тому, что все для них делается. Но все же от человека зависит – если ты сам чувствуешь себя частью своего народа, чувствуешь себя близким к традициям и культуре, то и окружение у тебя будет соответствующим. Нельзя в этой жизни быть только потребителем.

О языке сейчас много спорят, постоянно дискутируют на тему того, что нельзя же все сосредотачивать только на нем. Но так ли сильно татарский культурный код завязан на языке?

Есть такая поговорка – «нет языка, нет народа». Как-то мы ездили в Шотландию, Уэльс, где хотели посмотреть на местную культуру и язык, которые, как оказалось, они уже давно утратили. Национальной кухни как таковой у них нет, остались только килты (мужские юбки) и несколько древних замков. Сколько бы денег они ни выделяли, процесс уже необратим. Из традиционных элементов или национального колорита остались только театрализованные представления для туристов. Если ушел язык, уходит все остальное.

На самом деле этому процессу сейчас подвержены многие народы, каждые две недели в мире исчезает один язык, а на некоторых языках малых народов России уже сегодня говорят буквально несколько человек. Разговоры о необязательности знания языка не что иное, как попытка оправдаться. Но нужно же и прилагать какие-то усилия, выучить язык, сегодня для этого есть все средства и возможности. Не нужно стесняться диалектов или акцента, на языке нужно говорить.

Есть проблема субсидирования почтой России доставки изданий на национальных языках. Не изучали ли вы этот вопрос?

Сейчас же работает программа Минцифры, которая субсидирует национальную печать. То есть издания заявляются и могут получить определенные субсидии на поддержку. Что касается Почты России, в свое время государством выделялись средства в 4-5 миллиардов рублей на то, чтобы она субсидировала подписку на различные издания, в том числе сельских газет и журналов. Последние 10 лет этих субсидий нет, в связи с чем выросли и цены на подписку, изменились тиражи и распространение этих изданий. Я бы, конечно, вернул эти субсидии. Пока в деревнях и селах у бабушек и дедушек есть спрос, необходимость в таких мерах есть.

