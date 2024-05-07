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Ильдар Гильмутдинов: В России строится много медучреждений, а работать там бывает некому
В России строится много новых медицинских учреждений, капитально ремонтируются и оснащаются современной техникой существующие, однако работать там бывает некому. О дефиците кадров в социальных отраслях и своем видении выхода из ситуации в интервью «Татар-информу» рассказал депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов.
«Для нас становится критичным наличие специалистов. Особенно в социальных отраслях, это врачи и учителя. Мы нуждаемся в более чем 30 тысячах медицинских специалистов. В России строится много медучреждений, ремонтируются поликлиники, больницы, открываются ФАПы, а работать там бывает просто некому. И это несмотря на такие программы, как “Земский доктор” и “Земский фельдшер”», – сказал депутат.
Выходом из ситуации Гильмутдинов видит заключение прямого контракта с медицинским учреждением, которое направило студента на обучение. Эта мера существовала и ранее, но, к сожалению, работала не всегда эффективно – многие студенты, завершая учебу, расторгали контракт.
Согласно новому закону те, кто подписывает контракты в рамках целевого обучения, будут обязаны отработать в медучреждении как минимум три года. «Если этого не происходит, бывший студент будет обязан вернуть государству все средства, потраченные на его обучение. Это серьезные суммы, и плюсом идут штрафные санкции. Если хочешь учиться за счет бюджетных денег, за счет государства – будь добр, подписывайся», – подчеркнул Гильмутдинов.
Привлечению кадров, по его мнению, также будет способствовать повышение заработной платы в медицине и системе образования.
Кроме того, он считает, что такой механизм, как целевое обучение, нужно разработать для колледжей и техникумов.
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