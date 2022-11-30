Ильдар Гильмутдинов: В переписи число неопределившихся с национальностью вырастет в разы

Количество граждан, не определивших свою национальную принадлежность в ходе последней Всероссийской переписи населения, может вырасти в два-три раза по сравнению с 2010 годом. Об этом на пресс-конференции в Казани заявил депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.

Парламентарий отметил, что каких-либо официальных итогов прошедшей переписи пока нет. В то же время некоторые данные уже известны.

«То, что меня насторожило, — по национальному составу большое количество тех, кто не определился. Там есть строка, где указано, что люди не определили свою национальность. Если в 2010 году таких было 5,5 млн граждан, то на этот раз их будет намного больше, в два-три раза», — сообщил Гильмутдинов.

Он связал такие изменения с тем, что прошедшая перепись проводилась в необычных условиях пандемии коронавируса. Это могло повлиять на желание людей развернуто общаться с опрашивающими их специалистами.

«Видимо, это связано с тем, что перепись проводилась в период пандемии. Люди просто не открывали дверь либо пытались говорить через дверь. Только сам гражданин может лично сказать, какой он национальности. Если у переписчиков нет доступа к гражданину, то остальные данные они могут брать из домовых книг. А в них, понятно, никаких данных по национальности нет», — предположил Ильдар Гильмутдинов.