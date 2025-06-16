Депутат Гильмутдинов поздравил «Татар-информ» с 35-летним юбилеем

Депутат Госдумы, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов поздравил «Татар-информ» с 35-летием. Он пожелал информагентству сохранять и развивать все хорошее, что сформировалось за эти годы.

«На наших глазах происходило становление "Татар-информа". Для того времени, 1990-х годов, стало радостной новостью, что у нас появляется системное информирование граждан. Стали системно транслировать позиции государства, республики и общества. На мой взгляд, это было важно, потому что 1990-е – непростые годы. Было много СМИ, которые по-своему трактовали общественно-политическую ситуацию. А «Татар-информ» дал правильный ракурс, направление, чтобы граждане получали объективную информацию о том, что делается государством», – сказал парламентарий.

По мнению Гильмутдинова, информагентству нужно и дальше рассказывать об интересных проектах, о деятельности обычных людей, которые предлагают нужные инициативы.

«Я характеризую работу агентства только с положительной стороны. В основном черпаю информацию с вашего сайта. Читаю, смотрю. Каждый раз появляются какие-то обновления, новые форматы», – заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей.