Ильдар Гильмутдинов: Самое главное то, что все полномочия Президента сохранятся

Депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов считает самым важным тот факт, что при изменении названия «Президент» все его полномочия сохранятся.

«Рассматривалось очень много вариантов. Башлык (глава), җитәкче (руководитель), илбашы... Были пересмотрены все возможные названия. Эта тема возникла не вчера. Она обсуждается с лета. Слово “раис” есть в истории. Первые руководители нашей республики назывались именно так. Для нас самое главное то, что все полномочия президента останутся по-прежнему. Ничего не сокращается. Напротив, по некоторым вопросам полномочия расширяются. Не думаю, что в дальнейшем будут возникать какие-то трудности», – сказал депутат.

На 39-й сессии Государственного совета РТ было предложено изменить название высшего должностного лица республики на «Раис Республики Татарстан».

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал депутатов принять проект закона, предусматривающий внесение изменений в Конституцию Республики Татарстан, в том числе и изменение названия высшего должностного лица республики.

