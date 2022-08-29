Ильдар Гильмутдинов: Программа «Единой России» собрала 4 тыс. предложений татарстанцев

Народная программа «Единой России» во многом сформирована на основе наказов граждан, в этом процессе большую роль сыграли жители Татарстана. Об этом заявил депутат Государственной Думы от республики, член фракции «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.

По словам парламентария, партия собрала более 4 тыс. предложений, касающихся образования и науки, здравоохранения, экологии, сельского хозяйства, культуры, пространственного развития, экономики и других сфер. Были составлены дорожные карты, ведется активная работа по выполнению наказов граждан.

«В рамках реализации народной программы „Единой России“ в Татарстане строится ФАП в Большом Ходяшево, мы с рабочей группой выезжали на место, осмотрели ход строительства. Уже выполнены внутри отделочные работы, заканчиваются работы по созданию входных групп. Необходимо решить еще несколько задач — заасфальтировать дорогу до дверей ФАП. И уже в конце августа ФАП откроет свои двери для местных жителей», —привел пример Гильмутдинов.

Ранее «Единая Россия» подготовила изменения в народную программу партии. Отдельным разделом документа станет помощь Донбассу и занятым российскими войсками территориям Украины. Всего подготовлено 80 новых предложений. Они касаются образования, здравоохранения, строительства и ЖКХ, а также всех направлений помощи народным республикам Донбасса.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что помощь Донбассу должна стать отдельным разделом документа. «Референдум пройдет, и ни для кого сомнений быть не должно: эти территории — регионы РФ. И они имеют право быть включенными в народную программу „Единой России“», — сказал он.

По словам политика, в целом по стране с начала действия народной программы «Единой России» построено, введено в эксплуатацию и отремонтировано свыше 2 тыс. объектов социальной инфраструктуры. Принято более 100 нормативно-правовых актов во исполнение народной программы и свыше 30 федеральных законов.