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Ру Тат
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Общество
2 августа 2022  20:43
Гелюза Ибрагимова

Ильдар Гильмутдинов: Один из главных тезисов съезда ВКТ – надо работать с детьми

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Ильдар Гильмутдинов: Один из главных тезисов съезда ВКТ – надо работать с детьми

Депутат Госдумы РФ, председатель федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов выступил за усиление работы с молодежью в рамках реализации задач, озвученных на съезде Всемирного конгресса татар.

«Работа с молодежью, детьми – это один из главных тезисов, прозвучавших на съезде. [Государственный советник РТ] Минтимер Шаймиев также подчеркнул, что надо направить внимание на детей. В целом, в конгрессе, и съездах должно быть больше молодежи», – рассказал депутат корреспонденту «Татар-информа».

Гильмутдинов считает, что для реализации предложений, с которыми выступили участники съезда, необходимо создать «дорожную карту» по Татарстану и регионам. «Да, резолюцию приняли, но там общие слова. Чтобы ее реализовать, нужна дорожная карта», – пояснил он.

На основе опыта работы с молодежью имеется представление о том, куда и как двигаться в будущем, отметил депутат. «Мы больше ведем работу в практическом направлении, работаем с молодежью. Есть давние, испытанные методы. И в вопросе языка вместо того, чтобы постоянно жаловаться, надо полноценно использовать имеющиеся возможности, а их очень много. Я не совсем понимаю, когда говорят, что есть какие-то барьеры, ограничения в системе образования. В Татарстане открываются школы, есть обучение на татарском языке. Многое зависит от инициативности, активности тех, кто это делает, также от спроса», – отметил депутат.

#конгресс татар
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