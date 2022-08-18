Ильдар Гильмутдинов об обучении родному языку: Детсады – наше самое тонкое место

Обучение детей татарскому языку, воспитание интереса, любви к родному языку должны начинаться в самом раннем возрасте ребенка, считает первый заместитель председателя комиссии Госдумы РФ по вопросам национальностей, председатель ФНКАТ Ильдар Гильмутдинов. Своим видением национального воспитания депутат поделился на республиканском форуме «Развитие национального образования в Республике Татарстан».

«Если не начнем с садиков, в школе будет сложно. Самое большое внимание надо направить на детские сады. Это наше самое тонкое место. Если двуязычные воспитатели смогут заинтересовать ребенка, используя игры, сказки, мультфильмы и другие увлекательные формы, и при должной работе с родителями, обучать потом в школе будет легче. У наших еврейских друзей вся учебная программа направлена на малышей. До пяти лет дети могут освоить 3-4 языка, у них вот такие программы», — привел пример Гильмутдинов.

По словам депутата, сегодня законы позволяют школам выбирать программы обучения.

«Родители не имеют отношения к тому, какую программу выбирает школа. Если возьмем приблизительно предложенные программы, то в трех из пяти указаны родные языки, в половине из шести программ для средней школы есть обучение на родном языке. Все зависит от нас самих. Не нужно искать оправдания. Многие результаты идут от желания руководства в сфере образования, директоров школ», — подчеркнул спикер.

По словам Ильдара Гильмутдинова, в России 24 языка входят в систему образования, 57 языков изучаются как предмет.

«В последнее время язык стал некой политической темой. Мы сталкиваемся с тем, что в решении даже самых незначительных вопросов в федеральном центре возникают сложности. Понимающих национальный вопрос там практически нет. Поэтому признаюсь: нам всем вместе приходится прорабатывать многие вопросы посредством долгих разъяснений, поиска подходов, с донесением вопроса вплоть до Кремля», — отметил Ильдар Гильмутдинов.