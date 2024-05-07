Ильдар Гильмутдинов: Нельзя говорить, что все мигранты – негодяи и их всех надо выгнать

Депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов в интервью «Татар-информу» рассказал о разработке проекта закона, регламентирующего правила въезда в Россию и пребывания в ней иностранных граждан. «У нас должны быть четкие правила въезда мигрантов в нашу страну и выезда из нее. Таких правил сегодня у нас нет», – сказал он.

В разработке проекта участвовали все органы исполнительной власти, все министерства и ведомства, которые «тем или иным образом погружены в тему», пояснил Гильмутдинов. Министерство просвещения – в части образования детей мигрантов, Федеральное агентство по делам национальностей – в части социальной и культурной адаптации иностранных граждан, Министерство образования и науки – по части знания русского языка, МВД, Минздрав по своим направлениям и так далее.

Иностранные граждане приезжают в Россию с разными целями – на учебу или работу. «При этом трудовые мигранты разные», – отмечает депутат. «Этот закон будет говорить о более тщательной проверке въезжающих в РФ – он подразумевает дактилоскопическую экспертизу, геномные механизмы, которые должны отсеять тех, кто не должен к нам въезжать», – добавил Гильмутдинов.

Кроме того, этот закон даст возможность пересмотреть ряд других нормативных документов, более четко прописать выезд-въезд мигрантов, ответственность работодателей, ответственность тех, кто отвечает за выдачу справок о знании русского языка.

«Есть ряд поручений Президента по этому поводу. Дети должны учиться, а не болтаться на улице. Должны появиться нормативные документы, которые регулируют их обучение. Следующий пласт вопросов – трудоустройство. Часто как бывает – человек приехал на одно место, через какое-то время оказывается на другом конце страны. Организации, которые занимаются трудоустройством мигрантов, должны войти в реестр, быть прозрачными в работе. Если эти организации действуют незаконно, их надо закрывать. Сейчас они вне поля нашего зрения, они сами об этом говорят, но они влияют и на миграционные процессы, и на самих мигрантов», – продолжил депутат.

Он также добавил, что должна быть аналитика по законности получения гражданства. «Нельзя говорить, что все мигранты – негодяи, и их всех надо выгнать. Но мы должны знать, чем они дышат», – резюмировал Гильмутдинов.