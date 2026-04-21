Ильдар Гильмутдинов: Изучение родных языков в школах не должно сокращаться

В Татарстане будут добиваться, чтобы впредь не принимались решения о сокращении часов на изучение родных языков в школах. Об этом заявил на Международной научно-практической конференции «Единство в многообразии: современные практики многоязычного этнокультурного образования» в Казани депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

«Неприемлемо, когда в школе сокращаются часы изучения родных языков. Не согласен с последним решением, когда на час в первом классе предложили сократить. Почему именно родной язык? Это же один из самых важных предметов», – сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что родной язык – не только предмет, «это история, традиции и будущее народа».

Гильмутдинов напомнил, что 2026-й объявлен Годом единства народов России. По его словам, за это решение проголосовали более 70% опрошенных.

«В это непростое время единство нашего многонационального народа очень важно и нужно. Без уважения друг к другу, без поддержки культур, языков, традиций других народов жить невозможно. И ключевое место занимает язык. Нет языка – нет народа. Поэтому очень важно сохранить языковое многообразие, это наше достояние», – подчеркнул он.

Депутат добавил, что многое делается для сохранения языков и культур народов, проживающих в России. «На федеральном уровне все необходимые инструменты приняты. Появилось много решений, которых раньше не было. И наша задача, чтобы все принятые решения на практике реализовались в системе образования, на муниципальном уровне, в культуре, обществе, в семье. И роль педагога здесь неоценима», – отметил он.

Гильмутдинов убежден, что особое внимание необходимо уделять дошкольному образованию. «Дети могут усваивать сразу несколько языков. В этом направлении мы будем двигаться. В какой бы стране ни находился ребенок, у него должна быть возможность изучать свой родной язык. Мы такую возможность должны ему предоставить», – заключил он.