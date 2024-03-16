Ильдар Баязитов на выборах: Из Корана следует, что мы должны быть в контакте с обществом

Фото: © «Татар-информ», Салават Камалетдинов

Советник муфтия Татарстана по социальным вопросам, имам-хатыб мечети «Ярдэм» Ильдар хазрат Баязитов принял участие в выборах Президента России. Он проголосовал на избирательном участке № 159, расположенном в казанской гимназии № 94.

«Из Корана и хадисов нашего Пророка следует, что мы должны быть в контакте с обществом. Мусульманин не должен быть изолированным, поэтому мы несем ответственность за свое общество. Я начал ходить на выборы, когда мне исполнилось 18 лет. Это очень важно. Каждый мусульманин, как член общества, в котором живет, несет ответственность за то, кто руководит этим обществом, как себя чувствует это общество. Поэтому мы должны отдать свой голос. Я призываю мусульман, религиозных деятелей принять участие в выборах. Мы говорим об этом и в мечетях. Отвечаем на вопросы», - рассказал он корреспонденту «Татар-информа».

Ильдар хазрат Баязитов подчеркнул, что пост (ураза) никак не мешает голосованию.

«В месяц Рамадан мы напоминаем о нашем единстве, о месте, которое мы занимаем в обществе», – сказал он.

Трехдневные выборы Президента России стартовали накануне. В регионе начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных. Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Гелюза Ибрагимова