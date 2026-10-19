Ильдар Ахметзянов опроверг факт переговоров с «Рубином»

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Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов опроверг слухи о переговорах с казанским «Рубином», заявив, что не покинет свой пост.

В последнее время в СМИ активно обсуждалась возможная смена тренера в «Рубине», и Ахметзянов назывался одним из главных кандидатов на эту должность. Однако специалист лично опроверг эту информацию в эфире «Матч ТВ».

«В обед мы собрали команду. Я сказал ребятам, что никаких переговоров с «Рубином» я не веду и никуда уходить не собираюсь. Поэтому здесь максимально всё спокойно с моей стороны. Надеюсь, ребята тоже услышали меня и спокойно готовились к игре», — заявил Ахметзянов.

Ранее президент «Оренбурга» Дмитрий Рубашко также назвал эти слухи «глупостями» в интервью, подчеркнув, что Ахметзянов сосредоточен на работе с командой и клуб находится «вне этих вещей». На данный момент «Оренбург» занимает девятое место в РПЛ, имея в активе 12 очков после 10 туров.